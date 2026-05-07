Lịch nghỉ hè năm 2026 mới nhất của học sinh cả nước
Theo khung kế hoạch năm học 2025-2026 của Bộ GD-ĐT, học sinh cả nước sẽ kết thúc năm học trước ngày 31/5, đồng nghĩa với việc bước vào kỳ nghỉ hè muộn nhất từ 1/6/2026. Tuy nhiên, tùy từng địa phương, thời gian nghỉ có thể sớm hơn khoảng một tuần.
Bên cạnh đó, Việc công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS phải xong trước 30/6/2026. Công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp được yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/7/2026.
Đáng chú ý, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6/2026.
Tại TPHCM, kế hoạch năm học cũng quy định thời gian kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026. Việc xét hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS hoàn tất chậm nhất vào ngày 30/6; công tác tuyển sinh đầu cấp (lớp 1, lớp 6, lớp 10) hoàn thành trước ngày 31/7.
Lịch nghỉ lễ, Tết của học sinh được thực hiện theo Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hiện hành. Nếu ngày nghỉ trùng cuối tuần, học sinh được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Hiệu trưởng các trường được chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị.
Tương tự, tại Hà Nội, các trường học hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2026. Công tác xét hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp THCS hoàn thành trước ngày 30/6/2026; tuyển sinh đầu cấp hoàn tất trước ngày 31/7/2026.
Sau đây là lịch nghỉ hè của học sinh cả nước năm 2026:
-06/05/2026 15:13 PM (GMT+7)