Môn Lịch sử áp đảo lựa chọn thi tốt nghiệp THPT 2026

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 6/5 công bố số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT theo từng môn. Ngoài Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc, thí sinh có xu hướng lựa chọn các môn thuộc khối khoa học xã hội, tương tự những năm gần đây.

Lịch sử tiếp tục dẫn đầu với hơn 570.000 em chọn. Đây là môn bắt buộc trong chương trình giáo dục phổ thông mới (năm 2018). Kế đến là Địa lý với gần 449.000, giảm khoảng 46.000 so với năm ngoái. Hai môn nhiều thí sinh đăng ký tiếp theo là Vật lý (gần 390.000) và Ngoại ngữ (hơn 347.000). Trong đó, số thí sinh chọn thi Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) giảm.

Hai môn có lượng thí sinh tăng đáng kể nhất là Tin học và Công nghệ Công nghiệp, lần lượt gấp 2,4-3 lần năm ngoái, lên mức 18.700 và hơn 7.400 thí sinh.

Theo Bộ, số đăng ký dự thi theo môn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn tới các lĩnh vực STEM, công nghệ và định hướng nghề nghiệp tương lai.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6 với hơn 1,22 triệu thí sinh, cũng là kỷ lục trước nay. Thí sinh làm 4 bài, bắt buộc có Toán và Ngữ văn cùng hai môn lựa chọn.

Năm nay, số thí sinh đăng ký thi cao kỷ lục. 151 thí sinh được miễn thi tốt nghiệp tất cả các môn vì lọt vào vòng chọn đội tuyển Olympic quốc tế, gần 8.000 em được miễn thi môn Ngoại ngữ nhờ có chứng chỉ IELTS 4.0 trở lên và tương đương.

