Các dấu hiệu sớm của ung thư dương vật

1. Tầm quan trọng của việc phát hiện sớm ung thư dương vật

Ung thư dương vật là bệnh lý tuy không phổ biến nhưng nguy hiểm, thường gây biến chứng phức tạp ảnh hưởng chức năng sinh sản, đời sống tình dục, thậm chí là tính mạng của người bệnh nếu điều trị muộn.

Số liệu thống kê y tế cho thấy, ung thư dương vật nếu được phát hiện ở giai đoạn đầu có tỷ lệ sống sót sau 5 năm rất cao, có thể lên đến khoảng 80%. Ở giai đoạn này, các khối u thường nhỏ, chưa di căn cho phép các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt bỏ khối u mà vẫn bảo tồn được hình thể và các chức năng quan trọng của dương vật.

Ngược lại, nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, tế bào ung thư có thể lan rộng đếncác mô lân cận hoặc di căn xa đến hạch bẹn và các cơ quan khác. Lúc này phương pháp điều trị phức tạp hơn, có thể phải cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ bộ phận sinh dục gây ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý, khả năng sinh sản và chức năng tình dục của người bệnh.

Hình ảnh ung thư dương vật.

2. Các dấu hiệu cảnh báo sớm và khi ung thư bắt đầu lan rộng

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết, vì ung thư dương vật thường bắt đầu từ da, các dấu hiệu và triệu chứng của nó thường cho phép phát hiện ở giai đoạn sớm nếu được bác sĩ chú ý.

Những thay đổi bất thường trên da dương vật thường là dấu hiệu đầu tiên, chủ yếu nhất ở quy đầu hoặc bao quy đầu (đặc biệt ở những người chưa cắt bao quy đầu) nhưng cũng có thể xuất hiện ở thân dương vật. Cụ thể:

Thay đổi màu sắc da dương vật; Phát ban đỏ, mịn như nhung dưới bao quy đầu.

Thay đổi độ dày của da: Một vùng da trở nên dày hơn.

Xuất hiện khối u: Một cục u hoặc những cục u nhỏ, đóng vảy; Các khối u phẳng, màu nâu xanh. Người bệnh nên đi khám bác sĩ nếu phát hiện bất kỳ loại khối u mới hoặc bất thường nào khác trên dương vật ngay cả khi không đau.

Vết loét: Một vết loét có thể chảy máu.

Dịch tiết bất thường: Chảy dịch có mùi hôi hoặc chảy máu dưới bao quy đầu.

Sưng dương vật: Sưng ở đầu dương vật, đặc biệt là khi bao quy đầu bị co thắt. Việc kéo bao quy đầu xuống cũng có thể trở nên khó khăn hơn.

Dấu hiệu khi ung thư lan rộng: Nếu ung thư dương vật di căn, nó thường di căn đến các hạch bạch huyết ở háng trước tiên khiến chúng sưng lên và có thể có cảm giác như những cục u dưới da.

Nam giới nên đi khám ngay lần đầu tiên phát hiện bất thường ở dương vật.

Mặc dù các dấu hiệu nêu trên không phải lúc nào là ung thư dương vật mà còn có khả năng do các bệnh lý khác gây ra. Tuy nhiên, nam giới không nên chủ quan trì hoãn việc đi khám. Trên thực tế nhiều người trì hoãn việc tìm kiếm điều trị trong nhiều tháng (hoặc lâu hơn) sau khi phát hiện bất thường lần đầu.

Đừng để sự xấu hổ hay sợ hãi ngăn cản nam giới đi kiểm tra vùng bất thường. Hầu hết các loại ung thư dương vật đều dễ điều trị ở giai đoạn đầu. Nếu phát hiện ung thư sớm thường có thể loại bỏ mà không gây tổn thương đáng kể hoặc chỉ gây tổn thương rất ít cho dương vật.