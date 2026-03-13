Siết chặt kỳ thi tốt nghiệp THPT

Quy chế thi tốt nghiệp THPT vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành với một số thay đổi quan trọng mà thí sinh cần lưu ý.

Nhận đơn phúc khảo trong 5 ngày

Theo Bộ GD-ĐT, quy chế mới đã điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm phù hợp với mô hình quản lý chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Theo đó, hồ sơ đăng ký dự thi chỉ lưu tại trường phổ thông; tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành loại duy nhất là "Giấy báo dự thi" do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tích hợp với giấy chứng nhận kết quả thi thành "giấy chứng nhận kết quả thi", do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Theo quy định mới, khu vực chấm thi phải bảo đảm an ninh, an toàn, có đủ phương tiện PCCC và có công an bảo vệ liên tục. Nơi chấm thi, chấm kiểm tra bài thi tự luận và nơi bảo quản bài thi tự luận được bố trí gần nhau. Bài thi trắc nghiệm được lưu trữ tại phòng xử lý, chấm bài hoặc được lưu trữ tại phòng chứa bài thi riêng biệt, tùy theo điều kiện thực tế của đơn vị.

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: THĂNG LONG

Liên quan việc quản lý điểm bài thi, theo quy định mới, sau khi chấm thi xong tất cả các môn, Chủ tịch Hội đồng thi gửi dữ liệu kết quả về Bộ GD-ĐT để lưu trữ và đối chiếu. Dữ liệu kết quả thi phải lưu vào 2 đĩa CD giống nhau, được niêm phong và lập biên bản với sự chứng kiến của công an. Trong đó, 1 đĩa giao cho Chủ tịch Hội đồng thi lưu trữ, 1 đĩa bàn giao cho Ban Thư ký để gửi về Bộ GD-ĐT qua hệ thống quản lý thi.

Nhằm bảo đảm sự chính xác của dữ liệu kết quả thi, Bộ GD-ĐT sử dụng dữ liệu các Hội đồng thi gửi về để cập nhật vào hệ thống quản lý thi. Chủ tịch Hội đồng thi chỉ đạo Ban Thư ký sử dụng đĩa CD do Chủ tịch Hội đồng thi lưu trữ để đối sánh với dữ liệu trên hệ thống quản lý thi? Sau khi tất cả các hội đồng thi hoàn thành việc đối sánh dữ liệu và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết thì mới công bố kết quả thi theo quy định.

Bộ GD-ĐT cũng điều chỉnh giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo để thông báo kết quả sớm hơn, đồng thời thuận tiện cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Nơi thí sinh đăng ký dự thi sẽ nhận đơn phúc khảo của thí sinh trong 5 ngày kể từ khi công bố điểm thi; chuyển dữ liệu thí sinh có đơn phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong 15 ngày kể từ khi hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và thông báo kết quả cho thí sinh.

Bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đã công bố từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh, kể cả trường hợp tăng hoặc giảm điểm. Tất cả trường hợp điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo chấm phúc khảo và giám khảo chấm trước đây (có ghi biên bản). Nếu có biểu hiện tiêu cực, phải báo cáo lãnh đạo Ban Phúc khảo để xử lý theo quy định.

Quy trình chấm phúc khảo cũng được điều chỉnh nhằm tăng cường hiệu quả, chất lượng. Cụ thể, dữ liệu chấm phúc khảo được xuất ra từ phần mềm, ghi vào 2 đĩa CD giống nhau, được niêm phong với sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản, có chữ ký của lãnh đạo Ban Phúc khảo. Trong đó, 1 đĩa bàn giao cho Ban Thư ký để gửi về Bộ GD-ĐT qua hệ thống quản lý thi; 1 đĩa bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng thi để cập nhật kết quả vào cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý thi và lưu trữ.

30% câu hỏi ở mức độ vận dụng cao

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến bắt đầu từ ngày 12-6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với những năm trước. Việc công bố lịch thi được thực hiện sớm ngay từ đầu năm học 2025-2026 nhằm giúp học sinh và các trường chủ động hơn trong kế hoạch ôn tập.

Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, sau khi ban hành Thông tư sửa đổi, điều chỉnh quy chế thi tốt nghiệp THPT, bộ sẽ ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi sớm trong tháng 3, đồng thời tổ chức tập huấn quy chế và nghiệp vụ thi cho tất cả 34 Sở GD-ĐT của các địa phương.

Theo GS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học - Bộ GD-ĐT, về cơ bản, cấu trúc đề thi và cách thức tổ chức kỳ thi vẫn được giữ ổn định như năm 2025. Đề thi tiếp tục được thiết kế theo hướng bảo đảm mặt bằng chung cho thí sinh. Trong đó, khoảng 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng cơ bản; 30% ở mức độ vận dụng cao nhằm phục vụ mục tiêu phân hóa.

Thí sinh vẫn dự thi 4 môn, gồm Toán và Ngữ văn là 2 môn bắt buộc, cùng 2 môn tự chọn. Việc đăng ký dự thi tiếp tục được thực hiện hoàn toàn theo hình thức trực tuyến như các năm trước, giúp giảm bớt thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho thí sinh.

Lưu ý thí sinh trước khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT, GS Nguyễn Tiến Thảo cho rằng các em nên lựa chọn môn thi tự chọn vừa phù hợp với năng lực vừa gắn với tổ hợp xét tuyển của ngành và trường đại học mà mình mong muốn.