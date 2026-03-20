Thí sinh sẽ nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026 vào thời điểm nào?

Đáng quan tâm nhất là thời điểm công bố kết quả thi, khi Bộ GD&ĐT xác nhận thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 sẽ chính thức nhận kết quả vào 8h00 ngày 1/7. So với năm ngoái, mốc thời gian này sớm hơn tới 16 ngày, tạo tiền đề để các địa phương hoàn thành việc xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất vào ngày 3/7.

Đối với những trường hợp có nguyện vọng phúc khảo, hệ thống sẽ tiếp nhận đơn trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến hết ngày 5/7 để đảm bảo quyền lợi tối đa cho người học.

Lịch thi tốt nghiệp THPT đẩy sớm nửa tháng

Về khung thời gian tổ chức, kỳ thi năm nay diễn ra trong hai ngày chính là 11/6 và 12/6, sớm hơn 15 ngày so với lịch thi năm 2025. Theo lịch trình chi tiết, ngày 10/6 là thời gian dành cho các thủ tục hành chính khi buổi sáng họp cán bộ làm công tác coi thi và buổi chiều thí sinh tập trung làm thủ tục, đính chính sai sót cũng như nghe phổ biến quy chế. Ngày 13/6 được ấn định là ngày thi dự phòng cho các tình huống phát sinh.

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026.

Cụ thể về các môn thi, thí sinh bắt đầu ngày thi đầu tiên 11/6 với môn Ngữ văn trong 120 phút vào buổi sáng và môn Toán trong 90 phút vào buổi chiều. Sang ngày 12/6, buổi sáng sẽ dành cho hai môn tự chọn với thời gian bài thi mỗi môn là 50 phút. Việc xếp phòng thi cho các môn tự chọn được thực hiện chặt chẽ theo nguyên tắc mỗi môn chỉ bóc đề thi một lần và các thí sinh đăng ký cùng môn phải thi đồng thời để đảm bảo tính công bằng tuyệt đối.

Những mốc thời gian đăng ký và quy định mới về môn thi

Để chuẩn bị cho kỳ thi diễn ra thuận lợi, từ giữa tháng 4, thí sinh cần đặc biệt lưu ý tiến độ đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi. Chậm nhất đến 17h00 ngày 15/4, học sinh lớp 12 sẽ được cấp tài khoản để truy cập hệ thống. Sau giai đoạn cho phép thử đăng ký từ ngày 17/4 đến hết 21/4, cổng đăng ký chính thức và xét công nhận tốt nghiệp sẽ mở từ ngày 24/4 đến 17h00 ngày 5/5/2026. Trong quá trình này, thí sinh phải sử dụng thống nhất một loại giấy tờ tùy thân như thẻ Căn cước hoặc số hộ chiếu để đồng bộ dữ liệu.

Về cấu trúc, mỗi thí sinh tham gia sẽ thực hiện 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và lựa chọn 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở bậc THPT. Một điểm mới cần lưu ý là thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định sẽ được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp, tuy nhiên chứng chỉ này không được tính tương đương điểm 10 để xét tuyển như một số giai đoạn trước. Ngoài ra, đối với môn Tin học, thí sinh phải lựa chọn đúng định hướng Khoa học máy tính hoặc Tin học ứng dụng đã đăng ký, nếu làm sai định hướng hoặc làm cả hai sẽ không được tính điểm.