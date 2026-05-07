Nhóm máu cực hiếm vừa ghi nhận ở bé trai sơ sinh có gì đặc biệt?

Theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương, khi tiếp nhận điều trị và chỉ định thay máu khẩn cấp cho bé trai (4 ngày tuổi, ở Hà Tĩnh) bị thiếu máu nặng với huyết sắc tố 71 g/l, bệnh viện phát hiện bé mang nhóm máu cực hiếm, chưa ghi nhận ở bệnh viện, ngân hàng máu cũng không có sẵn đơn vị tương thích.

Đó là nhóm máu Jk(a-b-3) thuộc hệ Kidd.

ThS.BSNT Phạm Thảo Nguyên – Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, nhóm máu này xuất phát từ đột biến gen SLC14A1 trên nhiễm sắc thể 18, khiến hồng cầu không có các kháng nguyên Jka, Jkb và Jk3.

Sự thiếu vắng các kháng nguyên này khiến việc tìm máu tương thích trở nên khó khăn, đặc biệt khi người bệnh hình thành kháng thể anti-Jk3, chỉ có thể truyền cùng loại. Vì vậy, nhóm máu này được xếp vào diện “máu cực hiếm”.

Khoa học xác định có 43 hệ nhóm máu hồng cầu và 376 kháng nguyên nhóm máu khác nhau được Hội Truyền máu quốc tế công nhận. Hội này cũng đề ra quy ước về nhóm máu hiếm. Theo đó, một kháng nguyên nhóm máu hay kiểu hình (gọi tắt là nhóm máu) có tần suất xuất hiện dưới 0,1% được gọi là nhóm máu hiếm và dưới 0,01% được gọi là nhóm máu rất hiếm.

Bé trai 4 ngày tuổi mang nhóm máu cực hiếm (Ảnh: BV Nhi TƯ)

Theo bệnh viện Nhi Trung ương, trong năm 2025 vừa qua, Trung tâm Sơ sinh, Bệnh viện Nhi Trung ương ghi nhận 359 trẻ nhập viện vì vàng da (chiếm 10% bệnh nhi nội trú), trong đó bất đồng nhóm máu chiếm 28,7% (ABO 25,3%, Rh 3,3%) và 2,5% trường hợp tiến triển thành vàng da nhân. Tuy nhiên, ca bệnh lần này nằm ngoài các nguyên nhân thường gặp.

Việc phát hiện và xử trí thành công ca bệnh không chỉ là dấu mốc chuyên môn của Bệnh viện Nhi Trung ương mà còn cho thấy hiệu quả của sự phối hợp liên viện trong các tình huống hiếm gặp và khẩn cấp. Từ một ca bệnh chưa từng có tiền lệ, các bác sĩ đã linh hoạt tìm ra giải pháp phù hợp, đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Trường hợp này cũng góp phần bổ sung dữ liệu về nhóm máu hiếm tại Việt Nam, mở ra hướng tiếp cận chủ động hơn trong việc sàng lọc, lưu trữ và kết nối nguồn máu đặc biệt – yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả điều trị và an toàn truyền máu trong tương lai.