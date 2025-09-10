Tân sinh viên nhận ‘hành trang 4 chữ’ từ hiệu trưởng trong ngày khai giảng

Sáng 9-9, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã tổ chức khai giảng và chào đón tân sinh viên năm học 2025-2026.

Tại đây, trường chào đón 2.727 tân sinh viên khóa 25. Đây là thế hệ đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông mới và có điểm trúng tuyển trung bình là 25,64 điểm.

Hai tân sinh viên có thành tích cao nhất nhận khen thưởng từ lãnh đạo trường. Ảnh: THU TRANG

Chia sẻ đến tân sinh viên, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng trường, chúc mừng các sinh viên đã trúng tuyển vào trường năm nay. Ông cho rằng trong một thế giới đầy biến động, trách nhiệm của sinh viên là biết làm chủ bản thân, dám bước ra khỏi vùng an toàn để đối diện với rủi ro và thử thách. Đại học không chỉ là nơi lấy bằng cấp mà là hành trình trưởng thành, để mỗi sinh viên biết sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh nhắn nhủ đến tân sinh viên bốn thông điệp quan trọng làm hành trang ở đại học.

Thứ nhất, các em hãy dám ước mơ. Trong một thế giới nhiều biến động, nhiều ngành nghề biến mất nhanh chóng và những ngành mới xuất hiện, ước mơ là kim chỉ nam giúp sinh viên xác định con đường đi. “Dù ước mơ chỉ bắt đầu từ những điều nhỏ trong lớp học, nó vẫn chỉ cho ta biết mình sẽ đi đâu về đâu” – ông Khánh nói.

Thứ hai, hãy hành động. Theo ông, ước mơ chỉ có thể thành hiện thực bằng những bước đi cụ thể, dù nhỏ, chậm hay nhanh. Hành trình bốn năm đại học là cơ hội để sinh viên rèn luyện năng lực “học – quên – học lại”, biến kiến thức thành giá trị thực tiễn và dấu ấn riêng của bản thân.

Thứ ba, hãy tạo sự độc đáo. Trong bối cảnh công nghệ có thể sao chép nhiều thứ, điều không thể sao chép là dấu ấn cá nhân, sự phát triển tâm hồn và chiều sâu tri thức. Sinh viên cần có cách làm mới, đó không phải tách bạch khỏi thế giới mà làm giàu bức tranh chung.

Thứ tư, hãy sống tử tế và trách nhiệm. Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế – Luật cho rằng trách nhiệm trước hết là với bản thân, với người bên cạnh và với cộng đồng. Điều này sẽ góp phần làm cho sự độc đáo của mỗi người trở nên có ý nghĩa.

“Hành trang quý giá nhất sau bốn năm không chỉ là tấm bằng, mà là việc có thể ứng kiến thức vào cuộc sống, lan tỏa những giá trị bền vững, góp phần kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn” – PGS.TS Khánh nhấn mạnh.

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh chia sẻ với sinh viên. Ảnh: THU TRANG

Về phía nhà trường, Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế – Luật đưa ra ba cam kết: Phát triển các học phần gắn với dự án cộng đồng để sinh viên học từ thực tiễn; mở rộng hợp tác với doanh nghiệp và quốc tế nhằm giúp sinh viên kết nối toàn cầu; đầu tư vào công nghệ số, không gian sáng tạo để sinh viên có môi trường rèn luyện, trưởng thành.

Đặc biệt, sau phần khai giảng, sinh viên được lắng nghe những chia sẻ từ các diễn giả là đại diện doanh nghiệp, lãnh đạo nhà trường về chủ đề "AI và tương lai nghề nghiệp đối với sinh viên".

Các diễn giả trao đổi cùng sinh viên

Các diễn giả nhấn mạnh trong thế giới số, Gen Z cần dám tạo sự khác biệt, mạnh dạn dấn thân và chủ động khẳng định giá trị bản thân. Việc sử dụng AI không đồng nghĩa với việc chắc chắn có được việc làm; yếu tố quyết định vẫn nằm ở năng lực cốt lõi của mỗi cá nhân. Trong đó, công nghệ và ngoại ngữ là hai năng lực bắt buộc mà sinh viên phải trang bị trong bốn năm học, nếu thiếu sẽ rất khó cạnh tranh trên thị trường lao động.

Đại diện các tân sinh viên đặt câu hỏi cho các diễn giả. Ảnh: THU TRANG

Theo các diễn giả, AI không lấy đi việc làm trừ khi con người đứng yên. AI không thay thế giảng viên nhưng làm thay đổi vai trò của họ, từ chỗ chỉ truyền đạt kiến thức sang trở thành người sáng tạo, hướng dẫn và định hướng. AI cũng không khiến người học học ít đi, mà buộc phải học theo cách khác: Khám phá, sáng tạo, tương tác và kết hợp. Do đó, sinh viên cần xem AI không phải là đối thủ, mà là người đồng hành, đồng sáng tạo và kiến tạo trong hành trình học tập và nghề nghiệp.