Ngày 9/9, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc đồng phục bị nhóm bạn vây đánh, gây bức xúc dư luận.

Trong clip, một nữ sinh mặc áo sơ mi trắng bị 4 - 5 nữ sinh khác lao vào hành hung. Ban đầu, một nữ sinh áo đen túm tóc, dùng mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào đầu và mặt nạn nhân. Khi nữ sinh áo trắng ngã xuống, cả nhóm vẫn tiếp tục túm tóc, đấm đá. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người nhưng không ai can ngăn.

Nữ sinh lớp 10 bị nhóm bạn đánh hội đồng sau lễ khai giảng. Ảnh: Cắt từ clip.

Ông Nguyễn Văn Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Hiếu (phường Tây Hiếu, Nghệ An) cho biết, sự việc xảy ra sáng 5/9, ngay sau lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, tại khu vực xóm Cây Xăng, xã Đông Hiếu, bên ngoài khuôn viên trường.

"Nạn nhân là học sinh lớp 10. Bước đầu xác định giữa các em có mâu thuẫn cá nhân. Ngày 8/9, nhà trường đã mời các học sinh liên quan lên làm việc. Đến chiều 9/9, nhà trường tiếp tục mời phụ huynh để nhắc nhở, phối hợp giáo dục", ông Cường thông tin thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng và nhà trường tiếp tục làm rõ.