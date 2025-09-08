Cô hiệu trưởng bỏ tiền túi mời học sinh xem 'Mưa đỏ'

Chiều 5-9, 493 học sinh khối 8, 9 cùng hơn 30 giáo viên Trường THCS Vân Đồn (phường Xóm Chiếu, TP.HCM) đã tới rạp xem phim Mưa đỏ - một tác phẩm điện ảnh giàu giá trị lịch sử, tái hiện 81 ngày đêm chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị.

Học sinh Trường THCS Vân Đồn đã có một buổi xem phim thật đặc biệt sau lễ khai giảng năm học. Ảnh: NTCC

Buổi xem phim được cô Lê Thị Thuỳ, Hiệu trường nhà trường đứng ra tổ chức, tài trợ toàn bộ vé, mang lại xúc cảm đặc biệt cho học sinh.

Nguyễn Ngọc Minh Châu, học sinh lớp 9A2 bày tỏ: “Em vô cùng bất ngờ khi được trường mời đi xem phim Mưa đỏ - một bộ phim đang "hot". Sau khi xem, em thương các chú bộ đội – những người còn rất trẻ, chỉ vừa độ tuổi đôi mươi đã phải ra chiến trường chiến đấu để giữ nước” - Châu nói.

Trong phim Mưa đỏ, chi tiết khiến Châu ấn tượng nhất là phân cảnh nhân vật Tạ hy sinh để bảo vệ đồng đội. “Em đã khóc khi xem chi tiết đó. Không chỉ có em, nhiều bạn trong lớp đều khóc” - Châu bộc bạch.

Những trải nghiệm như vậy giúp Châu và các bạn cảm nhận rõ hơn về lịch sử so với việc học qua sách vở.

“Ở trường, tụi em học lịch sử qua bài giảng, nhưng không cảm nhận rõ nét như khi xem phim. Điện ảnh giúp tụi em thấy sự mất mát, đau thương, từ đó trân trọng hơn cuộc sống hiện tại để nỗ lực hơn nữa cho việc học” - Châu nói thêm.

Chia sẻ về quyết định của mình, cô Thuỳ cho hay Mưa đỏ là bộ phim rất hay về đề tài lịch sử. Do đó, đây là cơ hội tốt để học sinh tiếp cận lịch sử một cách sinh động và cảm xúc.

“Vì thế, tôi đã nhanh chóng liên hệ rạp chiếu và tổ chức cho học sinh khối 8, 9 đi xem. Sau khi bộ phim kết thúc, các em không muốn rời rạp, nhiều em bật khóc, cả rạp vỗ tay dù không có diễn viên nào xuất hiện. Tôi khá bất ngờ trước phản ứng của học trò. Lần đầu tiên, tôi thấy các em xem phim nghiêm túc và xúc động như vậy” - cô Thuỳ bộc bạch.

Theo Hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn, thông qua việc xem phim Mưa đỏ, học trò không chỉ hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc mà còn nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình hôm nay – điều mà đôi khi sách vở chưa thể truyền tải trọn vẹn.