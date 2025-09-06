Bài học sau lễ khai giảng đặc biệt ở xã đảo duy nhất của Thủ đô

Sau lễ khai giảng năm học mới, cô trò Trường mầm non ở xã đảo Minh Châu (Hà Nội) hát múa rộn ràng. Tiếng cười nói, tiếng hát của trẻ là những thanh âm náo nhiệt đánh thức ngôi trường sau một mùa hè dài trầm lặng. Xã Minh Châu là xã đảo duy nhất của thành phố Hà Nội, nằm biệt lập giữa ngã ba sông Hồng, sông Đà, sông Lô với quy mô dân số khoảng 6.600 người.

Chiều 5/9, sau lễ khai giảng, cô Nguyễn Thị Nam cùng một cô giáo phụ trách lớp 5 tuổi, Trường mầm non Minh Châu đã dạy học sinh bài học đầu tiên về lòng biết ơn ông bà, cha mẹ. Trước khi giới thiệu những chữ cái đầu tiên của chương trình mẫu giáo 5 tuổi, trẻ được cô cho hát, múa, đọc thơ… để các em hứng thú, yêu thích đến trường.

Cô Nguyễn Thị Nam, Trường mầm non Minh Châu chia quà cho trẻ.

Cô Nam cho biết, lớp có 22 trẻ, mỗi em có một hoàn cảnh khác nhau nhưng nhiều em gia đình khó khăn. Có em khuyết tật, có em bố mẹ làm ăn xa, phải ở với ông bà. Ông bà tuổi già, không biết đi xe máy, mỗi sáng sớm dắt cháu đi bộ quãng đường xa đến trường mồ hôi ướt lưng áo. Thương trò, cô Nam cùng các cô giáo càng tận tuỵ chăm sóc, dạy dỗ từng giờ học, giờ chơi.

Với học sinh lớp 10, xã chưa có trường THPT nên mỗi ngày phải lên phà qua sông đi học. Cô Nam cũng có con ở độ tuổi THCS chuẩn bị lên THPT nên bày tỏ mong ước sớm có một cây cầu để học sinh, giáo viên, người dân đi lại thuận tiện hơn.

“Nếu con đi học qua phà, những hôm mưa gió rất nguy hiểm, bố mẹ đi làm cũng thấp thỏm không yên”, cô Nam nói.

Cô giáo đến từng bàn học dõi theo cách viết bài của từng học sinh, hướng dẫn các em cách ghi chép sao cho hiệu quả.

Trường THCS Minh Châu cách trường mầm non chỉ vài bước chân. Năm học này, trường chỉ vẻn vẹn có 13 lớp với 432 học sinh. Ngay sau lễ khai giảng, cô trò cùng nhau bước vào những giờ học đầu tiên của năm học mới. Ở lớp 6 đầu cấp, học sinh còn bỡ ngỡ, cô giáo đến từng bàn học dõi theo cách viết bài của từng học sinh, hướng dẫn các em cách ghi chép sao cho hiệu quả.

Thầy Lê Đức Thọ, Hiệu trưởng trường tiểu học chia sẻ niềm vui khi năm nay học sinh được ăn trưa miễn phí theo chính sách hỗ trợ của Thành phố. Nhờ có bữa trưa miễn phí, phụ huynh yên tâm, phấn khởi, giảm áp lực chi phí. Thầy trò nhà trường đã sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới tuy nhiên, một số thầy cô ngày ngày vẫn phải đi phà qua sông là một khó khăn, trở ngại, nhất là mùa mưa bão về.

Đề xuất xây trường liên cấp ở xã đảo

Chiều 5/9, đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội đã thăm và tặng quà gồm 4 tivi, 5.000 quyển vở, 2.000 bút viết cho học sinh, giáo viên các nhà trường ở xã đảo Minh Châu nhằm động viên tinh thần thầy cô và các em học sinh trước một năm học mới với nhiều khó khăn, thách thức, nhiều mục tiêu đặt ra cần nỗ lực đạt được.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội, lãnh đạo UBND xã động viên học sinh, thầy cô giáo bước vào năm học mới.

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cùng các Phó Giám đốc đi kiểm tra việc dạy học, hỏi han thầy cô, chia sẻ niềm vui với các em học sinh trong ngày tựu trường; tặng bánh trung thu cho trẻ mầm non.

Ông Cương động viên học sinh chăm ngoan, học tốt, có ước mơ lớn lên trở thành những người có ích cho xã hội đồng thời nhắn thầy cô nơi khó khăn càng phải cố gắng hơn nữa, chăm lo, quan tâm đến từng hoàn cảnh học sinh.

Sở GD&ĐT Hà Nội tặng 4 tivi, 5.000 quyển vở, 2.000 bút viết cho học sinh xã Minh Châu.

Chủ tịch UBND xã Bùi Thái Sơn cho biết, hiện có 3 trường với 1.200. học sinh gồm: mầm non, Tiểu học và Trường THCS, chưa có trường THPT. Hằng ngày, khoảng 400 học sinh THPT phải đi học bằng phà qua sông vô cùng gian nan, vất vả. Ngày nắng thì chớ, hễ ngày mưa gió, học sinh rất khó qua phà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Các trường học ở xã đảo được xây dựng cách đây 15 đến gần 20 năm nên cơ sở vật chất nhiều chỗ xuống cấp. Thiếu sân thể thao, nhà để xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy hư hỏng, bàn ghế học sinh không phù hợp với chiều cao, độ tuổi. Đội ngũ giáo viên thiếu 3 giáo viên (Mỹ thuật, Ngữ văn, Ngoại ngữ).

Ông Sơn nói rằng, thực tế thiếu trường THPT, đường sá đi lại khó khăn nên làm giảm tỷ lệ học sinh theo học lên lớp 10, gia tăng chi phí cho phụ huynh. UBND xã Minh Châu đã xây dựng Đề án đầu tư Trường liên cấp THCS – THPT Minh Châu, nhằm vừa đáp ứng nhu cầu học tập tại chỗ, vừa tối ưu nguồn lực đầu tư. Trường có thể được xây dựng tại vị trí mới theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất của trường phổ thông nhiều cấp học tiên tiến, hiện đại. Trước mắt, có thể cải tạo, sửa chữa trường THCS có thêm bậc THPT để học sinh có thể đi học gần nhà.

Ngoài ra, có 58 nhà giáo mỗi ngày phải vượt phà qua sông đến trường dạy học. Lãnh đạo xã Minh Châu đề xuất chính sách ưu đãi đặc thù cho đội ngũ nhà giáo và người lao động đang công tác tại xã như phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) trong thời hạn 5 năm, và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định.

Để nâng cao chất lượng giáo dục, Chủ tịch UBND Xã Minh Châu kiến nghị Sở GD&ĐT Hà Nội hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên về công nghệ thông tin, âm nhạc, STEM, ngoại ngữ, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. Cử giáo viên có chuyên môn cao ôn thi cho học sinh THCS thi vào lớp 10, ôn thi học sinh giỏi, hỗ trợ giáo viên THPT giỏi giảng dạy tại trường liên cấp THCS-THPT sau khi được thành lập.

Cấp kinh phí hỗ trợ chi phí đi lại cho học sinh và giáo viên đi phà qua sông tạo điều kiện cho học sinh và giáo viên yên tâm học tập, công tác, giảm bớt gánh nặng cho phụ huynh, bảo đảm quyền được học tập và tiếp cận giáo dục của học sinh vùng khó.

Ghi nhận thực tế khó khăn cùng với sự nỗ lực vươn lên của thầy trò các nhà trường ở xã đảo Minh Châu, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng, những đề xuất, kiến nghị của xã, nếu thuộc thẩm quyền, Sở sẽ giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho thầy cô, học sinh. Những phần việc vượt quá thẩm quyền, Sở GD&ĐT sẽ có tiếng nói, đề xuất UBND Thành phố để cùng tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho trường học ở xã.