Nước nào có giá xăng đắt nhất Đông Nam Á?
Xăng RON-95 của nước này hiện đắt nhất Đông Nam Á và đứng thứ tư thế giới. Bạn có biết đây là nước nào?
Nước nào có giá xăng đắt nhất Đông Nam Á?
Việt Nam28%
Singapore57%
Thái Lan15%
Giá xăng RON-95 tại Singapore hiện khoảng 2,583 USD một lit (gần 68.000 đồng), đắt nhất Đông Nam Á và đứng thứ tư thế giới, theo thống kê ngày 16/3/2026 của Global Petrol Prices. Đây là tổ chức theo dõi giá bán lẻ nhiên liệu trên toàn thế giới, số liệu được thhu thập từ các cơ quan quản lý, công ty dầu khí và các kênh truyền thông lớn.
Trạm xăng ở Singapore. Ảnh: SPC
Vì sao giá xăng nước này cao?
Do thuế cao10%
Do chính phủ không trợ giá13%
Cả hai lý do trên77%
Giá xăng tại Singapore cao do nước này đánh thuế nhiên liệu lớn và không trợ giá, khiến giá bán bám sát thị trường quốc tế. Đồng thời, chính phủ Singapore chủ động duy trì chi phí sử dụng ô tô đắt đỏ để hạn chế xe cá nhân và giảm ùn tắc. Đây là những lý do khiến giá xăng Singapore luôn thuộc nhóm đắt nhất thế giới, theo Global Petrol Prices.
Malaysia có giá xăng thấp nhất ở Đông Nam Á?
Đúng78%
Sai22%
Cũng theo Global Petrol Prices, giá xăng RON-95 tại Malaysia hiện là 0,68 USD một lit (gần 18.000 đồng), rẻ nhất Đông Nam Á.
Nhiều năm qua, giá xăng ở quốc gia này luôn được duy trì ở mức thấp, nhờ chính sách trợ giá mạnh của chính phủ. Nhà nước kiểm soát giá bán lẻ và bù phần chênh lệch so với giá thị trường. Bên cạnh đó, Malaysia là quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu khí, nên có lợi thế về nguồn cung và chi phí đầu vào.
Một trạm xăng ở Malaysia. Ảnh: Downstream
Người dân nước nào tiêu thụ xăng ít nhất khu vực?
Philippines22%
Campuchia18%
Lào60%
Lào là quốc gia có mức tiêu thụ xăng trung bình thấp nhất khu vực, theo The Global Economy. Một người dân Lào chỉ dùng 33 lit xăng một năm, xếp thứ 152 thế giới. Cao hơn là Philippines với 62 lit xăng/người/năm, còn người Campuchia tiêu thụ trung bình 66 lit.
Lý do là ở những nước này, thu nhập trung bình đầu người còn thấp, tỷ lệ sở hữu ôtô chưa cao. Hạ tầng giao thông, đô thị hóa chưa được đồng bộ, nên phương tiện phổ biến ở các nước này vẫn là xe máy.
Số người trả lời đúng
Một người dân nước này dùng trung bình hơn 1.540 lit xăng một năm. Bạn có biết đây là quốc gia nào?
22/03/2026 20:00 PM (GMT+7)