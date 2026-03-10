Người dân nước nào tiêu thụ xăng nhiều nhất thế giới?

Chính xác

Một người dân Mỹ dùng trung bình 1.541 lít xăng một năm, theo xếp hạng gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2023 của The Global Economy. Mức tiêu thụ xăng của người Mỹ không chỉ đứng đầu mà còn gấp gần 7 lần mức trung bình 222 lít/người/năm của thế giới.

Những lý do khiến người Mỹ tiêu thụ nhiều xăng là mật độ ôtô cá nhân cao, quãng đường di chuyển dài...