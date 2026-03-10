Người dân nước nào tiêu thụ xăng nhiều nhất thế giới?
Một người dân nước này dùng trung bình hơn 1.540 lit xăng một năm. Bạn có biết đây là quốc gia nào?
Người dân nước nào tiêu thụ xăng nhiều nhất thế giới?
-
Mỹ51%
-
Trung Quốc43%
-
Nga6%
Một người dân Mỹ dùng trung bình 1.541 lít xăng một năm, theo xếp hạng gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2023 của The Global Economy. Mức tiêu thụ xăng của người Mỹ không chỉ đứng đầu mà còn gấp gần 7 lần mức trung bình 222 lít/người/năm của thế giới.
Những lý do khiến người Mỹ tiêu thụ nhiều xăng là mật độ ôtô cá nhân cao, quãng đường di chuyển dài...
Người dân Việt Nam dùng trung bình bao nhiêu lit xăng một năm?
-
Khoảng 100 lit45%
-
Khoảng 200 lit43%
-
Khoảng 300 lit13%
Cũng theo bảng xếp hạng 2023 của The Global Economy, một người dân Việt Nam tiêu thụ trung bình 99,5 lit xăng một năm, đứng 113 thế giới. Đây được xem là mức khá thấp, khi chưa bằng một nửa mức trung bình thế giới.
Một trong những lý do chính là phương tiện cá nhân phổ biến ở Việt Nam là xe máy, tiêu thụ ít xăng hơn ôtô.
Người dân Việt Nam đổ xăng cho xe máy. Ảnh: Giang Huy
Cần bao nhiêu lit dầu thô để sản xuất một lit xăng?
-
Khoảng 1 lit5%
-
Khoảng 2 lit54%
-
Khoảng 3 lit41%
Theo Cơ quan quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA), để sản xuất một lit xăng thì cần khoảng 2 lit dầu thô.
Từ một thùng dầu thô tiêu chuẩn khoảng 159 lit, các nhà máy thu được 72-75 lit xăng, phần còn lại được chuyển hóa thành các sản phẩm khác như diesel, nhiên liệu phản lực, dầu nhiên liệu và các sản phẩm hóa dầu.
Việt Nam có mấy nhà máy lọc dầu lớn?
-
279%
-
318%
-
43%
Việt Nam hiện có hai nhà máy lọc dầu lớn, là Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Dung Quất (Quảng Ngãi).
Dung Quất khánh thành năm 2009, là nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam. Còn nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động năm 2018. Công suất của hai nhà máy lần lượt đạt khoảng 150 triệu và 200 triệu thùng dầu thô một ngày; cung cấp khoảng 70-80% nhu cầu xăng dầu trong nước.
Một góc Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hoá. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Kết quả
3/6
17% độc giả tham gia có số câu trả lời đúng giống bạnLàm lại
Số người trả lời đúng
Thống kê số liệu cho thấy lượng xe máy điện mới bán ra tại Việt Nam trong nửa đầu năm 2025 đã tăng gần 100% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-09/03/2026 21:12 PM (GMT+7)