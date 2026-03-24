Người Việt mua vàng nhiều thứ mấy Đông Nam Á?
Người dân và các tổ chức tại Việt Nam mua 36,1 tấn vàng trong năm 2025. Bạn có biết mức này đứng thứ mấy ở khu vực Đông Nam Á?
-
147%
-
234%
-
320%
Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), người dân và các tổ chức tại Việt Nam mua 36,1 tấn vàng trong năm ngoái, đứng thứ hai Đông Nam Á, sau Thái Lan (51,4 tấn). So với năm 2024, con số này sụt giảm 14%, đi ngược với xu hướng của toàn khu vực.
Nguyên nhân được cho là do hạn chế về nguồn cung, đẩy chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế lên cao.
Vàng SJC. Ảnh: Quỳnh Trần
Nước nào dự trữ vàng nhiều nhất khu vực?
-
Brunei29%
-
Malaysia11%
-
Thái Lan60%
Thái Lan dự trữ hơn 234 tấn vàng, đứng đầu Đông Nam Á và thứ 11 toàn cầu, theo số liệu năm 2025 của Hội đồng Vàng thế giới (WGC).
Thái Lan có khối lượng vàng lớn do coi đây là tài sản dự trữ chiến lược, nhằm đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm rủi ro phụ thuộc vào ngoại tệ.
Đông Nam Á có mỏ vàng lớn nhất thế giới?
-
Đúng26%
-
Sai74%
Mỏ Grasberg ở Papua, Indonesia, là mỏ lộ thiên, được xác định có trữ lượng vàng lớn nhất thế giới, theo Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness. Tính đến ngày 31/12/2012, thời điểm được Guinness công nhận, tổng trữ lượng vàng đã khai thác của mỏ ước khoảng 184,2 tấn. Nơi này còn được biết đến là mỏ đồng lớn thứ ba thế giới.
Nước nào ở khu vực này là điểm gửi vàng ưa chuộng của giới siêu giàu?
-
Malaysia7%
-
Indonesia7%
-
Singapore86%
Giữa bất ổn kinh tế và địa chính trị toàn cầu, Singapore đang nổi lên như một điểm gửi vàng được giới siêu giàu ưa chuộng, theo CNBC. Nơi này được coi là Geneva của phương Đông, nổi tiếng vì pháp lý đáng tin cậy, ổn định về chính trị và kinh tế.
Xăng RON-95 của nước này hiện đắt nhất Đông Nam Á và đứng thứ tư thế giới. Bạn có biết đây là nước nào?
