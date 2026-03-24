Người Việt mua vàng nhiều thứ mấy Đông Nam Á?

Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), người dân và các tổ chức tại Việt Nam mua 36,1 tấn vàng trong năm ngoái, đứng thứ hai Đông Nam Á, sau Thái Lan (51,4 tấn). So với năm 2024, con số này sụt giảm 14%, đi ngược với xu hướng của toàn khu vực.

Nguyên nhân được cho là do hạn chế về nguồn cung, đẩy chênh lệch giữa giá trong nước và quốc tế lên cao.

Vàng SJC. Ảnh: Quỳnh Trần