Nữ sinh xinh đẹp thi vượt cấp giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Hà Nội

Theo kết quả kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 năm học 2025-2026, Đỗ Lan Viên (lớp 8A6, Trường THCS Hoàng Mai, Hà Nội) đạt giải Nhất môn Khoa học tự nhiên ở phân môn Mạch Vật sống - nội dung tương đương với môn Sinh học trước đây - với 16,5/20 điểm.

Chia sẻ với VietNamNet, Lan Viên cho hay em khá bất ngờ khi giành giải Nhất, song có chút tiếc nuối. “Sau khi làm bài thi, em không hài lòng lắm vì có một câu cuối làm vội lúc gần hết giờ nên tính toán sai, khiến mất 2 điểm. Đáng lẽ ra, em có thể đưa ra được hướng giải cho câu hỏi đó”, nữ sinh kể.

Đỗ Lan Viên (lớp 8A6 Trường THCS Hoàng Mai) đạt giải Nhất môn Khoa học tự nhiên (Mạch Vật sống) trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố các môn văn hóa lớp 9 Hà Nội năm học 2025-2026. Ảnh: NVCC

Chị Trần Thị Thúy, mẹ của Lan Viên, cho biết, chị rất vui trước thành tích của con gái. Chị Thúy kể, nhờ sự động viên và truyền cảm hứng của giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thúy Quỳnh, cả mùa hè lớp 6, Lan Viên miệt mài tự học hết chương trình Sinh học lớp 7.

“Con không đi học thêm mà tự tìm tòi thêm trên các nhóm mạng xã hội, làm các đề thi học sinh giỏi... Lên lớp 7, con được cô giáo chủ nhiệm kiểm tra kiến thức và khẳng định đủ khả năng thi ‘vượt cấp’ học sinh giỏi”, chị Thúy kể. Năm đó, Lan Viên tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp trường dành cho anh chị khối 8 và giành giải Nhất.

Lên lớp 8, cô bạn tiếp tục “vượt cấp” và giành giải Nhất ở kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trường, trước khi giành giải Nhất cấp thành phố mới đây.

Chị Thúy là giáo viên dạy Tiếng Anh ở Trường Tiểu học Thành Công B, chồng là giảng viên ĐH Bách khoa nên từ bé Lan Viên luôn được khích lệ trong việc học. Tuy nhiên, theo chị Thúy, bố mẹ không hỗ trợ nhiều mà nỗ lực chủ yếu từ phía con. “Từ lớp 6, Lan Viên có ước mơ trở thành bác sĩ nên quyết tâm học tập”, chị Thúy chia sẻ.

Lan Viên gây ấn tượng bởi kết quả học tập tốt và vượt cấp giành giải Nhất học sinh giỏi Hà Nội. Ảnh: NVCC

Nói về cách học, Lan Viên cho hay em không có bí quyết đặc biệt, ngoài việc có định hướng sớm. Nữ sinh duy trì việc học đều đặn, liên tục, không để ngắt quãng mạch kiến thức. “Ngày nào em cũng tích lũy kiến thức và thấy rằng tự học là hiệu quả nhất”, nữ sinh nói.

Theo Lan Viên, điểm mạnh của mình đến từ sự quyết tâm và niềm tin vào bản thân. “Những ngày đầu theo đuổi phân môn Sinh học với mục tiêu ‘vượt cấp’, dù khá hoang mang khi trường chưa từng có tiền lệ, em vẫn có nhiều hy vọng. Điều thôi thúc em theo đuổi môn học là cảm thấy mình có niềm yêu thích với khoa học, đặc biệt là sinh học và cơ thể người”, Lan Viên kể.

Nữ sinh Đỗ Lan Viên và mẹ. Ảnh: NVCC

Chị Thúy nhận xét con gái rất nguyên tắc trong việc học. “Lan Viên không học nhiều. Sau giờ học trên lớp, các bạn khác có thể đi học thêm nhưng con thể hiện rõ rằng mình không thích việc này. Ở nhà, buổi tối cứ đúng 20h vào bàn học và 23h kết thúc. Con không học quá khuya nhưng khi đã ngồi vào bàn học thì không chạm vào điện thoại; tập trung chỉ học trong thời gian đó để có chất lượng”, chị Thúy kể.

Không chỉ với môn Khoa học tự nhiên, Lan Viên cũng từng giành Huy chương Bạc năm lớp 6 và Huy chương Đồng năm lớp 7 ở Cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học quốc tế (ITMC) cấp quốc gia.

Ngoài việc học, nữ sinh có sở thích vẽ tranh. Lan Viên cho rằng việc này giúp em giải tỏa căng thẳng sau giờ học, đồng thời rèn luyện sự tập trung và khả năng bình tĩnh - những yếu tố cũng rất quan trọng trong quá trình làm các bài thi. Em từng đạt giải Nhì cuộc thi vẽ tranh toàn quốc và nhận được bằng khen của Hội Đồng đội Trung ương năm lớp 5.

Đỗ Lan Viên và cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thúy Quỳnh. Ảnh: NVCC

Cô Nguyễn Thúy Quỳnh, giáo viên chủ nhiệm và cũng là cô giáo dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cho Lan Viên ở môn Khoa học tự nhiên cho rằng đây là kết quả rất xứng đáng với em. Nữ sinh cũng là trường hợp đầu tiên của trường thi “vượt cấp” và đạt giải trong phân môn này.

Cô Quỳnh chia sẻ: “Lan Viên có tố chất thông minh, nhưng điểm đặc biệt hơn cả là em có định hướng và mục tiêu rõ ràng từ rất sớm. Với đặc thù của môn Khoa học tự nhiên, phạm vi kiến thức trong các kỳ thi, kiểm tra rất rộng, nhận thấy Lan Viên xuất sắc và học đều các môn, nên tôi rất kỳ vọng”.

Cô Quỳnh cho hay, có lẽ do học đúng sở trường và đam mê nên Lan Viên rất say mê và có khả năng tự học tốt. Em tận dụng thời gian tự học ở nhà và được gia đình cũng khuyến khích việc này.

Theo cô Quỳnh, Lan Viên cũng khai thác, tận dụng công nghệ rất tốt để hỗ trợ việc học. “Em không chỉ học qua thầy cô, bạn bè mà còn tích cực giao lưu ở các cộng đồng học tập của anh chị khóa trước và các kênh thông tin khác trên mạng. Em cũng khai thác rất tốt ChatGPT - nền tảng mà không phải thông tin nào cũng hoàn toàn chính xác. Khả năng chọn lọc thông tin và tự đánh giá của em rất tốt”, cô Quỳnh chia sẻ.

Đội tuyển học sinh giỏi Trường THCS Hoàng Mai năm học 2025-2026. Ảnh: NVCC

Năm nay, Trường THCS Hoàng Mai tiếp tục chuỗi thành tích với 25 học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố, gồm: 2 giải Nhất, 6 giải Nhì, 11 giải Ba và 6 giải Khuyến khích.