Chủ quan, một thai phụ đẻ rớt tại phòng trọ ở TPHCM

Ngày 6-2, BSCKII Nguyễn Thắng Nhật Tuệ, Trưởng Khoa Cấp cứu-Bệnh viện Gia An 115 TPHCM, cho hay vừa cấp cứu thành công một ca đẻ rớt tại nhà trọ trong đêm. Thai phụ là chị Đ.T.T.D (28 tuổi, tạm trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM)

Bé trai nặng 3kg đã chào đời an toàn

Chị D. mang thai được 36 tuần nhưng khám thai không đều, quản lý thai kém – một điểm chung ở nhiều ca đẻ rớt mà lực lượng cấp cứu thường gặp. Lực lượng cấp cứu đã có mặt kịp thời để đỡ đẻ cho chị D. Một bé trai kháu khỉnh nặng 3 kg chào đời an toàn. Hai mẹ con được nhanh chóng chuyển vào Bệnh viện Tân Phú.

Theo bác sĩ Tuệ, phần lớn các ca đẻ rớt xuất phát từ sản phụ không khám thai đầy đủ, thiếu kiến thức nhận biết chuyển dạ, điều kiện sống thấp, lao động nặng nhọc và khó tiếp cận cơ sở y tế kịp thời. Mỗi ca sanh rớt đều tiềm ẩn nguy cơ lớn cho cả mẹ và bé: Băng huyết, nhiễm trùng, suy hô hấp sơ sinh – những rủi ro hoàn toàn có thể ảnh hưởng sức khỏe hay tính mạng.

"Thai phụ cần khám thai đều, nhận biết sớm dấu hiệu chuyển dạ và đi viện ngay khi có bất thường. Gia đình và xã hội cần quan tâm hơn đến những thai phụ có hoàn cảnh khó khăn, để không ai phải "sinh con trong hoảng loạn". Cấp cứu luôn sẵn sàng nhưng điều tốt nhất vẫn là đừng để một cuộc sinh nở phải bắt đầu bằng một ca cấp cứu. Điều này rất rủi ro cho mẹ và bé"- BS Tuệ khuyến cáo.