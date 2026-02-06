Bé trai 10 tuổi đột qụy sau khi đi chơi cầu lông

Vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) đã tiếp nhận bé trai N.H.G.P (10 tuổi, trú tại Tây Ninh) trong tình trạng nguy kịch.

Chiều trước ngày nhập viện, sau khi đi chơi cầu lông về, trẻ than mệt và đau đầu gối trái. Sau đó, cơn đau lan toàn cơ thể và tăng dần, kèm theo nôn ói nhiều và cảm giác tê chân.

Sáng hôm sau, gia đình ghi nhận trẻ yếu tay chân, đi loạng choạng, không vững, khó nhấc tay chân. Sau đó, trẻ xuất hiện tình trạng yếu tăng dần và gần như liệt nửa người bên trái. Nhận thấy dấu hiệu bất thường của con, gia đình đã nhanh chóng đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ tiến hành chụp MRI não và cột sống cổ, phát hiện tổn thương nhồi máu não cấp vùng hành não - một dạng đột quỵ; huyết khối gần như gây tắc hoàn toàn động mạch đốt sống phải, nguy cơ diễn tiến nặng.

Ngay lập tức, các bác sĩ tổ chức hội chẩn liên khoa và thống nhất chỉ định chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) để đánh giá chính xác mức độ huyết khối, từ đó lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Công Bảo Phụng cùng ê-kíp đã khẩn trương thực hiện can thiệp nội mạch cấp cứu cho bệnh nhi. Ê-kíp luồn ống thông từ động mạch đùi lên động mạch đốt sống phải, kết hợp sử dụng thuốc tiêu sợi huyết tại chỗ và dụng cụ chuyên biệt để hút huyết khối ra ngoài.

Sau can thiệp, trẻ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn định; động mạch được tái thông hoàn toàn, tưới máu não cải thiện rõ rệt. Bé được chuyển về Khoa Hồi sức ngoại theo dõi và điều trị tiếp. Chức năng vận động phục hồi dần và sau khoảng một tuần, trẻ đã có thể vận động gần như bình thường.

Theo bác sĩ Phụng, trước đây đã có nhiều trường hợp nhồi máu não nặng ở trẻ được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng yếu liệt, hôn mê, thậm chí tử vong.

Hiện nay, nhờ sự phát triển của kỹ thuật can thiệp nội mạch, các bác sĩ có thể lấy huyết khối, tái thông dòng máu não kịp thời, hạn chế tối đa tổn thương và di chứng thần kinh cho trẻ. Với trường hợp này, nếu không được can thiệp sớm, trẻ có nguy cơ bị liệt nửa người suốt đời.

Đây là trường hợp đầu tiên được thực hiện tại bệnh viện và cũng thuộc nhóm rất hiếm gặp ở trẻ em, khi bệnh nhi đến sớm và được điều trị kịp thời bằng phương pháp can thiệp nội mạch. Nếu can thiệp muộn, dù có lấy được huyết khối thì mô não cũng khó hồi phục. Ngoài ra, ở trẻ em, đường kính mạch máu rất nhỏ, triệu chứng khởi phát thường không điển hình như ở người lớn nên dễ bị bỏ sót, khiến việc chẩn đoán và can thiệp gặp nhiều khó khăn.

Bác sĩ Phụng khuyến cáo, khi trẻ xuất hiện bất kỳ triệu chứng thần kinh khởi phát đột ngột nào, đặc biệt là đau đầu dữ dội kèm nôn ói, rối loạn đi đứng, co giật lần đầu, yếu hoặc liệt nửa người, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu ngay, không nên chờ theo dõi tại nhà.