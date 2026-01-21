Nữ sinh 2K8 trở thành thủ khoa kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, hai năm liền Top 1

Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia năm học 2025 - 2026 đã tìm ra được những thủ khoa ở từng bộ môn. Trong đó, nữ sinh Võ Thùy Trang đến từ trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội trở thành cái tên gây chú ý khi xuất sắc giành vị trí thủ khoa toàn quốc môn Sinh học, với số điểm ấn tượng 29,25.

Võ Thùy Trang giành ngôi thủ khoa môn Sinh học tại kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT quốc gia năm học 2025 - 2026. Nguồn: Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

Trước thông tin này, fanpage trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội đã đăng bài viết chúc mừng học sinh Võ Thùy Trang, nhanh chóng thu hút nhiều lượt bình luận chung vui của bạn học và các thầy cô trong trường. Thùy Trang là một trong hai học sinh của trường giành được thành tích thủ khoa, bên cạnh bạn Nguyễn Lê Nhật Nam ở bộ môn Toán học.

Đây thực chất không phải là lần đầu tiên Trang giành được kết quả cao tại kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. Vào kỳ thi năm trước, nữ sinh này đã đạt giải Nhất cũng ở bộ môn Sinh học. Theo xác nhận từ nhà giáo Quách Phạm Thùy Trang, Phó Hiệu trưởng trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, kết quả này không nằm ngoài dự đoán của nhà trường. Cô cho biết Thùy Trang là một trong những học sinh xuất sắc nhất: "Đối với những môn Tự nhiên, khi thi xong, học sinh so đáp án đã có thể biết mình ở ngưỡng nào... Đây là niềm vui cũng là tự hào của nhà trường".

Với điểm số vượt trội và danh hiệu thủ khoa, Võ Thùy Trang đủ điều kiện tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2026 dự kiến tổ chức vào tháng 3, khi đạt trên mức 25 điểm yêu cầu cho môn Sinh học.

Võ Thùy Trang và Nguyễn Lê Nhật Nam - hai thủ khoa tại kỳ thi lần này đều đến từ trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội. Nguồn: Trường THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội

Sinh năm 2008, Võ Thùy Trang nhập học chuyên môn Sinh học tại trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội với tổng điểm 33,25 (trong đó điểm môn chuyên đạt 9,5), trở thành thủ khoa khối chuyên Sinh học của trường năm 2023. Ngay từ lớp 10, Trang đã giành giải Nhất Quốc gia tại kỳ thi khoa học kỹ thuật (ViSEF) và được chọn vào đội tuyển Việt Nam tham dự cuộc thi cấp quốc tế tại Los Angeles, Mỹ rồi bắt đầu tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT Quốc gia và có thành tích ấn tượng như trên.

Thùy Trang lên đường sang Mỹ thi ViSEF đại diện cho trường.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 quy tụ hàng ngàn thí sinh xuất sắc từ khắp các tỉnh thành. Kỳ thi bao gồm 13 môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học (với phần thi lập trình), và các ngoại ngữ như tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc và Nhật Bản. Đây là sân chơi quan trọng để tuyển chọn nhân tài, đồng thời là bước đệm cho các đội tuyển Olympic quốc tế với tiêu chí điểm số cụ thể để triệu tập thí sinh tham dự vòng loại tiếp theo.