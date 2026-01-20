Vì sao Hà Nội không còn dẫn đầu về học sinh giỏi quốc gia?

Chiều 19/1, Bộ GD&ĐT công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Theo đó, năm nay học sinh TP Hồ Chí Minh được 288 giải, giành vị trí dẫn đầu; tiếp theo là Ninh Bình 238 giải; Phú Thọ 229 giải; Hải Phòng 207 giải.

Trong khi đó, Hà Nội cử 247 thí sinh dự thi thì có 207 thí sinh đạt giải, xếp vị trí thứ 5 về số lượng giải.

Các tỉnh thành còn lại lọt vào top 10 gồm: Bắc Ninh 174 giải, Đà Nẵng 146 giải; Lào Cai 134 giải, Thái Nguyên 125 giải và Hưng Yên 126 giải.

Nhiều năm liền, Hà Nội là địa phương dẫn đầu về số lượng giải học sinh giỏi quốc gia. Năm nay tuy số lượng tụt xuống thứ 5 nhưng Hà Nội vẫn dẫn đầu về số giải nhất với 26 giải. Ngoài ra, địa phương này còn có 89 giải nhì, 54 giải ba và 38 giải khuyến khích.

Trước đây, Bộ GD&ĐT quy định mỗi địa phương được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho đội tuyển mỗi môn thi. Riêng Hà Nội và TP Hồ Chí Minh được đăng ký tối đa 20 thí sinh cho mỗi đội tuyển. Điều này nhằm phù hợp với thực tế số lượng học sinh của Hà Nội và Thành phố HCM đông gấp nhiều lần so với các tỉnh khác.

Năm nay kết quả có sự thay đổi là do sau sáp nhập tỉnh thành, số lượng thí sinh của các địa phương dự khi khác năm trước. Các địa phương sáp nhập được cử từ 20-30 thí sinh/ môn thi; riêng TP Hồ Chí Minh (sáp nhập 3 tỉnh, thành phố) được cử 40 thí sinh/ môn thi.

Trong khi đó, Hà Nội không sáp nhập với các địa phương nên mỗi môn vẫn chỉ có 20 thí sinh dự thi. Thậm chí, một số môn, học sinh không đủ điều kiện, địa phương này không tuyển đủ số lượng. Ví dụ như môn tiếng Nhật, chỉ có 8 thí sinh dự thi.

Bên cạnh các địa phương có số lượng giải "khủng" thì một số địa phương chỉ có ít giải như: Lai Châu 20 giải, Sơn La 40 giải, Tây Ninh 59 giải, Tuyên Quang 59 giải...

Xét kết quả theo từng trường, năm nay, Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam có số lượng giải rất lớn với 117 giải, trong khi đó Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi (Hải Dương cũ) có tới 3 thủ khoa các môn: tiếng Anh, tiếng Nga, Địa lí.