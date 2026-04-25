Xếp lương giáo viên theo vị trí việc làm từ năm 2026

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT quy định về việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Văn bản này thống nhất cơ chế chuẩn hóa hạng chức danh trên phạm vi toàn quốc, tạo cơ sở cho các lộ trình cải cách tiếp theo.

Theo quy định mới, nhà giáo được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp nào sẽ được hưởng mức lương tương ứng với hạng đó. Hệ thống chức danh được phân thành 3 hạng (I, II, III) đối với giáo viên phổ thông, mầm non; đối với khối đại học và cao đẳng gồm: Giảng viên, Giảng viên chính và Giảng viên cao cấp.

Toàn bộ việc xếp lương tiếp tục căn cứ trên bảng lương tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP với các mức cụ thể như sau:

1. Giáo viên Mầm non:

• Hạng III: Áp dụng hệ số lương viên chức loại A0 (từ 2,10 đến 4,89).

• Hạng II: Áp dụng hệ số lương viên chức loại A1 (từ 2,34 đến 4,98).

• Hạng I: Áp dụng hệ số lương viên chức loại A2.2 (từ 4,00 đến 6,38).

2. Giáo viên Tiểu học, THCS và THPT:

• Hạng III: Hệ số lương loại A1 (từ 2,34 đến 4,98).

• Hạng II: Hệ số lương loại A2.2 (từ 4,00 đến 6,38).

• Hạng I: Hệ số lương loại A2.1 (từ 4,40 đến 6,78).

3. Giảng viên Cao đẳng, Đại học:

• Giảng viên: Hệ số lương loại A1 (từ 2,34 đến 4,98).

• Giảng viên chính: Hệ số lương loại A2.1 (từ 4,40 đến 6,78).

• Giảng viên cao cấp: Hệ số lương loại A3.1 (từ 6,20 đến 8,00).

Đáng chú ý: Đối với giáo viên giáo dục nghề nghiệp (sơ cấp, trung cấp), mức lương có sự phân hóa mạnh mẽ theo trình độ đào tạo. Giáo viên hạng I có thể hưởng hệ số lương cao nhất lên đến loại A3.2 (5,75 – 7,55).

Một trong những điểm nhân văn của Thông tư 31 là nguyên tắc chuyển xếp hạng chức danh theo hướng kế thừa. Nhà giáo đang giữ hạng nào sẽ được bổ nhiệm sang hạng tương ứng theo mã số mới và giữ nguyên hệ số lương hiện hưởng.

Quy định này đảm bảo tính ổn định, không gây xáo trộn thu nhập và loại bỏ hoàn toàn rủi ro bị "tụt hạng" khi chuyển đổi chính sách. Việc phân hóa theo trình độ đào tạo (Cao đẳng, Đại học, Sau đại học) cũng mở ra dư địa nâng cao thu nhập đáng kể cho nhóm nhân lực chất lượng cao, khuyến khích giáo viên tự học và nâng chuẩn.

Đối với những trường hợp giáo viên chưa đạt tiêu chuẩn trình độ theo quy định mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép giữ nguyên chức danh và hệ số lương hiện tại. Sau khi hoàn thiện các điều kiện về bằng cấp, chứng chỉ, nhà giáo sẽ được thực hiện bổ nhiệm và xếp lương theo quy định mới.

Đặc biệt, các trường hợp không thuộc diện phải nâng chuẩn (do tuổi tác hoặc quy định đặc thù) vẫn được giữ nguyên chế độ cho đến khi nghỉ hưu, đảm bảo quyền lợi tối đa cho đội ngũ cống hiến lâu năm.

Thông tư 31/2026/TT-BGDĐT không chỉ là văn bản điều chỉnh kỹ thuật mà còn là "kim chỉ nam" chuẩn bị cho các đợt cải cách tiền lương sâu rộng hơn của Chính phủ. Việc đưa năng lực nghề nghiệp vào lõi của cơ chế xếp lương sẽ giúp việc chi trả thu nhập trở nên công bằng, minh bạch và tạo động lực mạnh mẽ để nhà giáo tâm huyết với nghề.