Thủ khoa kỳ thi HSA đợt 3 học 'trường làng': IELTS 7.0, không đi học thêm và duy trì thói quen ngủ trước 9 giờ 30 tối

Chủ nhân của số điểm cao nhất đợt 3 Kỳ thi Đánh giá năng lực (HSA) của Đại học Quốc gia Hà Nội là bạn Ngô Hương Giang - học sinh lớp 12A11, trường THPT Đan Phượng (Hà Nội) với 128 điểm. Bên cạnh thành tích thủ khoa, Hương Giang còn sở hữu bảng thành tích học tập xuất sắc với chứng chỉ IELTS 7.0 và giải Ba kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố năm 2026 môn Vật lý.

Chia sẻ với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong về khoảnh khắc nhận kết quả, Giang cho biết bản thân vô cùng vui sướng và bất ngờ khi biết mình đạt 128 điểm, Giang lập tức báo ngay cho mẹ. Thực tế, ngay từ khi biết mức điểm 128, gia đình Hương Giang đã rất vui và nhen nhóm một suy nghĩ mong manh rằng nữ sinh có thể trở thành thủ khoa hoặc á khoa. Do đó, khi chính thức biết đây là mức điểm cao nhất của kỳ thi HSA đợt 3, niềm vui của cả gia đình như được nhân lên gấp bội.

Đánh giá về đề thi năm nay, Giang nhận định kiến thức trải dài ở nhiều chủ đề khác nhau nhưng không có quá nhiều câu hỏi mang tính đánh đố. Dẫu vậy, hành trình làm bài thi của nữ thủ khoa không hoàn toàn dễ dàng.

“Thời điểm mới bắt đầu làm bài, em gặp khá nhiều áp lực về thời gian. Ở phân môn Toán đầu tiên, 13 phút trôi qua em mới chỉ hoàn thành được 6 câu, vượt quá thời gian phân bổ dự kiến. Lúc đó em khá hoảng, nhưng ngay lập tức em nhắm mắt lại, tự trấn an bản thân phải cố gắng hết sức. Em quyết định tập trung làm chắc các câu dễ trước, khi còn thừa thời gian mới quay trở lại giải quyết những câu đòi hỏi nhiều thời gian hơn”, Giang chia sẻ về cách vượt qua rào cản tâm lý trong phòng thi.

Tối ưu hóa hiệu suất thay vì kéo dài thời gian

Trái với suy nghĩ thông thường về việc thủ khoa phải dành nhiều thời gian ôn luyện tại các trung tâm, Hương Giang lựa chọn phương pháp tự học hoàn toàn. Đặt mục tiêu ban đầu là 110 điểm, Giang tìm kiếm các tài liệu miễn phí trên mạng và xin thêm tài liệu tham khảo từ giáo viên bộ môn. Hương Giang phân chia thời gian học theo từng chuyên đề, đặc biệt tập trung vào khối lượng kiến thức lớp 11 và 12.

Thời gian biểu một ngày của Giang được sắp xếp vô cùng khoa học và cân bằng. Nữ sinh bắt đầu ngày mới từ 5 giờ 30 sáng để học các môn lý thuyết, sau đó dành trọn buổi sáng học tập trên lớp. Buổi trưa, Giang tranh thủ nghỉ ngơi khoảng 45 phút đến 1 tiếng để tái tạo năng lượng trước khi bước vào ca tự học buổi chiều với các môn tính toán, áp dụng triệt để phương pháp học tập trung 45 phút, nghỉ giải lao 5-10 phút. Khoảng thời gian từ 19 giờ đến 21 giờ 30 được em dành trọn cho việc tự học buổi tối. Đặc biệt, sau 21 giờ 30, nữ sinh gập toàn bộ sách vở để dành không gian cho sở thích cá nhân như đọc sách, xem phim và duy trì thói quen đi ngủ sớm.

Giang khẳng định triết lý học tập của mình: “Em đề cao hiệu suất hơn thời lượng. Sự tập trung thực sự khi ngồi vào bàn học quan trọng hơn việc mình dành bao nhiêu tiếng cho nó”.

Khi đối mặt với những bài tập khó, nữ sinh luôn cố gắng tự phân tích đề bài và tìm hướng giải quyết. Nếu không thể tự giải, Giang mới đọc đáp án, tìm kiếm video hướng dẫn trên mạng và áp dụng phương pháp tự giảng lại bài toán đó cho bản thân hoặc bạn bè để nhớ sâu kiến thức.

Mục tiêu trở thành giáo viên

Tự nhận mình là người hướng nội, nhưng trong vai trò lớp trưởng, Giang luôn nỗ lực tham gia các hoạt động phong trào của trường lớp và câu lạc bộ. Môi trường này giúp bạn cởi mở hơn, nâng cao sự tự tin và có cơ hội học hỏi từ những người bạn xuất sắc xung quanh.

Thành quả của Hương Giang có sự hậu thuẫn rất lớn từ nền tảng giáo dục gia đình và sự tâm huyết của các thầy cô giáo. Từ nhỏ, mẹ đã gieo cho em tình yêu với sách, trong khi bố luôn nhắc nhở về lòng kiên trì. Tại trường THPT Đan Phượng, cô giáo chủ nhiệm và thầy giáo dạy Toán là những người đã sát cánh, hỗ trợ định hướng nghề nghiệp cho Giang ngay từ năm lớp 10, giúp em cân bằng giữa nhiệm vụ của một lớp trưởng và việc học cá nhân.

Sở hữu số điểm 128 HSA, Hương Giang đã giảm bớt được nhiều áp lực trước kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp tới. Về dự định tương lai, nữ sinh cho biết em đang tập trung ôn luyện để tham gia kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm Hà Nội, với mục tiêu trúng tuyển vào ngành Sư phạm Toán - Tiếng Anh.