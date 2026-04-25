Vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM: Xem xét trách nhiệm người đứng đầu

UBND phường Bến Cát (TPHCM) vừa có báo cáo kết quả xử lý vụ việc giáo viên Trường Tiểu học Lương Thế Vinh có hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo khi dùng kim tiêm để hù dọa học sinh. Đồng thời, địa phương yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị liên quan.

Theo báo cáo, ngày 16-4, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật viên chức gồm 5 thành viên, do hiệu trưởng làm chủ tịch hội đồng để xem xét sai phạm của giáo viên.

Đến ngày 20-4, hội đồng đã tổ chức họp, xem xét hành vi vi phạm và thống nhất đề nghị áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với nữ giáo viên này.

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng xác định giáo viên đã vi phạm Điều 5 Thông tư 03/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo; đồng thời vi phạm điểm đ, khoản 1, Điều 31 Thông tư 28/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học.

Hội đồng cũng xem xét một số tình tiết giảm nhẹ như giáo viên vi phạm lần đầu, đã tự giác nhận trách nhiệm và xin lỗi phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng làm công nhân và đang nuôi hai con nhỏ.

Ngoài ra, kết quả xét nghiệm cho thấy 5 học sinh liên quan đều âm tính với các bệnh truyền nhiễm, sức khỏe và tâm lý ổn định, vẫn đi học bình thường.

Trên cơ sở đó, hội đồng bỏ phiếu thống nhất kỷ luật cảnh cáo đối với giáo viên. Đồng thời, Ban giám hiệu nhà trường phân công giáo viên này chuyển sang làm việc tại phòng thiết bị, không tiếp tục giảng dạy.

Cùng ngày, nhà trường tổ chức họp Hội đồng sư phạm để thông báo kết quả xử lý kỷ luật. Trường cũng mời 5 phụ huynh có con liên quan đến làm việc và thông tin kết quả xử lý. Các phụ huynh đều thống nhất với hình thức kỷ luật đã áp dụng.

Sau khi xem xét hồ sơ và kết quả xử lý, UBND phường Bến Cát thống nhất với hình thức kỷ luật của nhà trường. Đồng thời, phường yêu cầu nhà trường tiếp tục phối hợp theo dõi tình hình sức khỏe, tâm lý của 5 học sinh.

Bên cạnh đó, Phòng Văn hóa - Xã hội được giao khẩn trương tham mưu UBND phường xem xét xử lý vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị liên quan đến vụ việc xảy ra tại trường.

Trước đó, vào ngày 13-4, một giáo viên chủ nhiệm lớp 3 của trường đã dùng kim tiêm để hù dọa học sinh vi phạm nội quy lớp. Qua xác minh, có 5 học sinh đã thực hiện hành động tự chích vào tay dưới sự chứng kiến trực tiếp của giáo viên ngay tại lớp học.

Ngay sau khi nắm thông tin và tiến hành xác minh, nhà trường đã tạm đình chỉ việc giảng dạy và công tác chủ nhiệm của giáo viên này để làm rõ sai phạm.

Lãnh đạo nhà trường cho rằng hành vi trên vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà giáo, xâm phạm thân thể và sức khỏe học sinh. Dù giáo viên mới vào nghề khoảng 3 năm và có chuyên môn tốt, nhưng sai phạm lần này là không thể chấp nhận được.