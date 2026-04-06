Teen 2K8 "ồn" về đề thi HSA 603: Tiếng Anh càng làm càng "đơ người", đề Văn có "bẫy"

Theo thống kê của qua fanpage Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội-HSA, ở đợt thi 603 ngày 4/4, điểm cao nhất ca sáng là 125 điểm (tổ hợp Q02 và Q21), thấp nhất là 31 điểm (tổ hợp Q21). Tại ca thi chiều, cao nhất đạt 123 điểm (tổ hợp Q21), thấp nhất là 39 điểm (tổ hợp Q02).

Ngay dưới tổng kết của trường, một số thí sinh để "thả biểu tượng" tan vỡ. Một bạn bình luận: "Tôi biết là có rất nhiều người 120đ là 45 Toán 40 Anh và 30 Văn nhưng mà tôi không thể chứng minh", ý chỉ phần Tư duy định lượng (Toán) là phần dễ kiếm điểm hơn so với 2 phần Tư duy định tính (Văn học - ngôn ngữ) và tiếng Anh. Trên nền tảng Threads, 2 ngày liên tiếp diễn ra đợt thi HSA 603 đều có chủ đề lọt top thịnh hành trong nhiều giờ với cùng quan điểm với chủ nhân bình luận trên.

Nhiều bạn khuyên đồng niên dự thi đợt sau nên ôn luyện đều cả ba môn Toán - Văn - Anh. Bởi không ít teen vì lo sợ Toán khó nên dồn toàn lực, dẫn đến "mất hàng rào phòng thủ" khi làm bài Tư duy định tính (Văn học - ngôn ngữ) và Anh. Đề Toán có nhiều dạng bài quen thuộc, kiến thức chủ yếu thuộc chương trình lớp 11 - 12.

Đề Văn lại dài, có nhiều câu "cài bẫy", không quá khó nhưng buộc thí sinh phải đọc kỹ và phân bổ thời gian làm bài hợp lý để hoàn thành. Tổ hợp đề có thơ với câu hỏi về từ loại, từ trái nghĩa là "khoai" nhất. Đề tiếng Anh được nhận xét là khởi đầu "dễ thở" nhưng càng về sau càng "đứng hình" vì độ khó nâng cao, nhất là phần đọc hiểu, hoàn thành câu.

Một bài "rì-viu" nhận được nhiều quan tâm của sĩ tử 2K8.

Một số bình luận khác của teen về đề thi:

"Ôn kĩ Anh Văn ngoài Toán. Tôi ban D mà tôi đọc đề Văn muốn khóc."

"Phần logic tiếng Anh khó khiếp, đọc mãi mới hiểu được 2/5 câu."

"Khuyên chân thành các bạn đợt thi sau là đừng chỉ tập trung ôn Toán mà hãy học cả Anh - Văn đi, đáp án gây nhiễu lắm."

"T vừa thì về, t xin phép review tích đức cho đợt HSA 605. Toán tôi thấy đề vừa tầm, không quá đánh đố, những bạn học kém Toán như tôi thi cũng có thể đạt 2x trở lên. Văn thì mọi người phải học chắc tri thức thể loại nhé! Các câu hỏi đa dạng hơn ở nhà rất nhiều, khó nhằn phết. Huhu bình thường tôi thi được 4x mà nay còn 3x. Thực sự siêu thấp í ạ. Anh khó, khó, khó, tôi bốc thế nào vào cái đề ngoài hội thoại, đồng trái nghĩa phần nào cũng khó. Khuyên mọi người nên học chắc ngữ pháp, học càng nhiều càng tốt. Mọi người ôn nhiều về sắp xếp đi, khoai cực ấy. Rồi sắp xếp lại câu và 10 câu đầu."

Kỳ thi đánh giá năng lực HSA của Đại học Quốc gia Hà Nội còn 3 đợt thi khác. Đợt thi thứ 4 - HSA 604 sẽ diễn ra vào ngày 18 - 19/4.

