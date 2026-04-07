Năm 2026, giáo viên các cấp được nghỉ hè trong bao lâu?

Nhằm cụ thể hóa các quyền lợi cho đội ngũ sư phạm, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà giáo. Văn bản này chính thức chuẩn hóa chế độ nghỉ hè của nhà giáo với những quy định chi tiết cho từng cấp học, đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống giáo dục quốc dân.

Theo Điều 17 của Nghị định, thời gian nghỉ hè của nhà giáo được xác định là thời gian nghỉ hằng năm, đã bao gồm cả chế độ nghỉ phép theo quy định của Bộ luật Lao động, giúp đội ngũ sư phạm có khoảng thời gian cần thiết để tái tạo sức lao động sau một năm công tác.

Cụ thể, giáo viên thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trường chuyên biệt được hưởng chế độ nghỉ hè kéo dài 8 tuần mỗi năm. Đây cũng là thời gian nghỉ áp dụng thống nhất đối với giáo viên tại các trường dự bị đại học.

Riêng với khối giáo dục thường xuyên, thời gian nghỉ hè được quy định linh hoạt hơn, dao động từ tối thiểu 4 tuần đến tối đa 8 tuần tùy thuộc vào kế hoạch đào tạo và điều kiện thực tế của từng cơ sở. Việc phân định này giúp các đơn vị chủ động trong việc sắp xếp nhân sự và đảm bảo tiến độ chương trình học tập đặc thù.

Đối với hệ thống giáo dục nghề nghiệp, thời gian nghỉ hè có sự phân hóa rõ rệt theo từng trình độ đào tạo. Nhà giáo giảng dạy trình độ trung cấp, cao đẳng và chương trình giáo dục trung học nghề được nghỉ hè 6 tuần, trong khi giáo viên giảng dạy trình độ sơ cấp có thời gian nghỉ là 4 tuần.

Đối với giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học, trường chính trị hoặc các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, thời gian nghỉ hè sẽ do người đứng đầu đơn vị tự quyết định căn cứ theo quy chế tổ chức và hoạt động, đảm bảo tương xứng với kế hoạch nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Một điểm nhấn quan trọng trong quy định mới là cơ chế bảo vệ quyền lợi tài chính tối đa cho nhà giáo. Trong suốt thời gian nghỉ hè theo quy định, thầy cô giáo vẫn được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành.

Ngoài kỳ nghỉ này, nhà giáo vẫn được hưởng đầy đủ các ngày nghỉ lễ, Tết và các chế độ nghỉ khác theo Bộ luật Lao động. Điều này thể hiện sự ưu đãi đặc thù đối với nghề giáo, ghi nhận những cống hiến thầm lặng của đội ngũ sư phạm trong sự nghiệp "trồng người".

Về thẩm quyền triển khai, Chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm quyết định thời điểm nghỉ hè cụ thể đối với khối mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên dựa trên khung kế hoạch thời gian năm học của địa phương.

Trong những tình huống khẩn cấp như thiên tai hay dịch bệnh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có thẩm quyền điều chỉnh thời gian nghỉ của khối phổ thông để phù hợp với tình hình thực tế.

Đối với các cơ sở giáo dục thuộc lực lượng vũ trang, chế độ nghỉ hè của nhà giáo sẽ thực hiện theo quy định riêng của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nhằm đảm bảo tính đặc thù của ngành.