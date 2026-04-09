Chỉ tiêu, phương án tuyển sinh 15 đại học đào tạo sư phạm

Đây là những trường có chỉ tiêu ngành sư phạm lớn, hầu hết được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là cơ sở chủ chốt về đào tạo giáo viên.

Ba phương thức tuyển sinh chủ đạo ở các trường này là Tuyển thẳng, Xét điểm thi tốt nghiệp THPT và Xét điểm các kỳ thi đánh giá năng lực. Chỉ ba trường là Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Tây Bắc và Cần Thơ dùng học bạ xét vào các ngành sư phạm.

Trong khi đó, trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP HCM) và trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng xét tuyển kết hợp điểm thi đánh giá năng lực, điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ.

Chỉ tiêu, phương thức xét tuyển vào các trường đào tạo sư phạm năm 2026 như sau:

Năm ngoái, 4 trong 6 ngành có điểm chuẩn 30/30 thuộc về khối Sư phạm. Đó là Sư phạm Tiếng Anh, Sư phạm Tiếng Trung ở trường Đại học Ngoại ngữ của Đại học Huế và Đại học Quốc gia Hà Nội. Ở những trường khác, điểm chuẩn các ngành đào tạo giáo viên phổ biến từ 27 trở lên, một số áp sát mốc 30.

Những năm trở lại đây, khối ngành Sư phạm thu hút thí sinh bởi miễn học phí, hỗ trợ sinh hoạt phí 3,6 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài ra, theo Luật Nhà giáo, đây được xác định là ngành nghề với ưu tiên cao nhất trong hệ thống lương hành chính sự nghiệp.

Cả nước hiện có 65 trường đại học đào tạo khối ngành sư phạm. Theo quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học đến năm 2030, số này sẽ giảm xuống còn 48-50 trường. Quy mô sinh viên sẽ đạt 180.000-200.000 người học, gồm 85% ở trình độ đại học và 15% cao đẳng.