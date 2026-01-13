Đại học Sư phạm Hà Nội công bố ba phương thức xét tuyển

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ngày 13/1 cho biết năm nay dự kiến tuyển 6.065 sinh viên cho 58 ngành và chương trình. Trong đó, 8 ngành mới gồm: Giáo dục học (Giáo dục và truyền thông), Huấn luyện thể thao, Địa lý học (Địa lý tài nguyên và môi trường), Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Hóa học (Hóa dược), Quốc tế học, Ngôn ngữ Pháp (Tiếng Pháp ứng dụng và giao tiếp quốc tế).

Ba phương thức xét tuyển tương tự năm ngoái, gồm: xét thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội, dựa vào điểm thi đánh giá năng lực SPT do trường tổ chức, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với thí sinh có năng lực và thành tích vượt trội, trường chia theo ba nhóm. Một là nhóm có điểm rèn luyện và học tập 3 năm THPT ở mức tốt, đồng thời đáp ứng một trong các điều kiện: học tại các trường thuộc Đại học Sư phạm Hà Nội và TP HCM hoặc trường chuyên, đạt giải ba học sinh giỏi hoặc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh/trường đại học trở lên.

Hai diện còn lại áp dụng với các ngành Sư phạm Âm nhạc và Mỹ thuật hay Giáo dục thể chất và Huấn luyện thể thao. Đây là những thí sinh có kết quả học tập ở THPT đạt khá trở lên, đồng thời trong top 5% điểm cao nhất kỳ thi năng khiếu của trường, hoặc có thành tích cao trong lĩnh vực liên quan (tốt nghiệp loại giỏi các trường năng khiếu, nghệ thuật, đoạt giải cuộc thi nghệ thuật hay giải thi đấu thể thao cấp tỉnh trở lên, đạt chuẩn vận động viên cấp 1, kiện tướng gia).

Ở phương thức xét điểm thi đánh giá năng lực (SPT), thí sinh phải dự thi ít nhất ba môn ở kỳ thi SPT để xét điểm theo tổ hợp. Những em này đồng thời có kết quả học tập lớp 12 ở mức Tốt hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8 trở lên.

SPT do Đại học Sư phạm Hà Nội tổ chức. Năm nay, ngoài các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý, kỳ thi có thêm Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật. Vì vậy, trường điều chỉnh nhiều tổ hợp, đưa các môn trên vào, đặc biệt ở các ngành liên quan trực tiếp như Giáo dục công dân, Sư phạm Tin học, Sư phạm Công nghệ.

Với xét theo điểm thi tốt nghiệp, trường chưa đưa ra điều kiện về học bạ.

Chỉ tiêu, phương thức xét tuyển của Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2026, theo từng ngành như sau:

Năm ngoái, trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển khoảng 5.000 sinh viên. Điểm chuẩn từ 19 đến 29,06/30. Sư phạm Lịch sử dẫn đầu, một số ngành lấy trên 28 điểm là Giáo dục chính trị và các ngành Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Địa lý.

Hai ngành có điểm chuẩn dưới 20 là Sinh học và Công nghệ sinh học (không phải nhóm đào tạo giáo viên).

Thí sinh xét tuyển vào Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2025. Ảnh: Dương Tâm