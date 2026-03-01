Tuyển sinh sư phạm 2026: Siết nguyện vọng, không còn xếp sau

Chỉ xét nguyện vọng từ 1 đến 5

Theo Quy chế tuyển sinh đại học và tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng vào các ngành, chương trình đào tạo.

Tuy nhiên, riêng đối với các chương trình đào tạo giáo viên (khối sư phạm), cơ sở đào tạo chỉ xét tuyển đối với các nguyện vọng có thứ tự từ 1 đến 5.

Nếu thí sinh đăng ký ngành sư phạm từ nguyện vọng thứ 6 trở đi, hệ thống sẽ không xét tuyển vào ngành đó

Như vậy, nếu thí sinh đăng ký ngành sư phạm từ nguyện vọng thứ 6 trở đi, hệ thống sẽ không xét tuyển vào ngành đó, kể cả khi đáp ứng điều kiện điểm theo quy định.

Nguyên tắc xét tuyển chung vẫn được giữ nguyên: các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp; nếu thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhiều nguyện vọng, hệ thống chỉ công nhận trúng tuyển ở nguyện vọng cao nhất.

Bên cạnh việc giới hạn thứ tự nguyện vọng, Quy chế 2026 tiếp tục duy trì và cụ thể hóa ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với khối ngành Sư phạm để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.

Tiếp tục áp dụng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Theo Luật Giáo dục 2019 và quy chế tuyển sinh hiện hành, khối ngành đào tạo giáo viên tiếp tục áp dụng cơ chế ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hằng năm.

Đối với phương thức không sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT (xét học bạ, đánh giá năng lực, phỏng vấn…) hoặc tuyển sinh kết hợp, thí sinh hoặc là đáp ứng điểm sàn theo công bố của Bộ GD&ĐT hoặc cần thỏa mãn những điều kiện "cứng" khác.

Các mùa tuyển sinh gần nhất, một số ngành tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM có mức điểm trúng tuyển cao​

Điều kiện “cứng" cụ thể với ngành sư phạm nói chung: Kết quả trung bình chung học tập được đánh giá mức tốt (học lực xếp loại từ giỏi trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 2 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề và tương đương) và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển (hoặc sử dụng điểm thi môn Toán, Ngữ văn và một môn thi khác) đạt 18,00 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (điểm thi tốt nghiệp trung học nghề) từ 8,50 trở lên.

Riêng nhóm chương trình đào tạo giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật được giảm mức độ hơn khi yêu cầu học lực xếp loại từ khá trở lên cả năm lớp 12 và tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp THPT đạt 16,5 điểm trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT (trung học nghề) từ 6,5 trở lên.

Với chương trình đào tạo giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, Bộ GD&ĐT yêu cầu kết quả trung bình chung học tập đánh giá mức khá (học lực xếp loại từ khá trở lên) cả năm lớp 12 (kết quả học tập 02 học kỳ năm cuối cấp đối với đối tượng trung học nghề); cơ sở đào tạo quy định và chịu trách nhiệm giải trình về ngưỡng đầu vào. Thí sinh có bằng trung cấp ngành sư phạm loại giỏi trở lên hoặc có bằng trung cấp ngành sư phạm loại khá và có ít nhất 2 năm làm việc đúng ngành được xét tuyển thẳng vào ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng.

Theo công bố điểm chuẩn các mùa tuyển sinh gần nhất, một số ngành tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường Đại học Sư phạm TP.HCM có mức điểm trúng tuyển dao động từ khoảng 24 đến trên 28 điểm.

Việc giới hạn xét tuyển ngành Sư phạm trong nhóm 5 nguyện vọng đầu được xem là điều chỉnh mang tính kỹ thuật trong hệ thống xét tuyển chung, đồng thời duy trì cơ chế kiểm soát chất lượng đầu vào riêng đối với lĩnh vực đào tạo giáo viên.