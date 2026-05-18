Loạt đại học quy đổi IELTS 4.0-4.5 thành 6-9 điểm tiếng Anh

Đến giữa tháng 5, hầu hết đại học đưa ra phương án tuyển sinh năm 2026. Trong đó, khoảng 80 trường đã công bố bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, phổ biến là IELTS, sang 6-10 điểm môn tiếng Anh. Điểm này thường được kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc học bạ hai môn khác để xét đầu vào.

20 trường quy đổi IELTS từ 4.0, tương đương trình độ tiếng Anh B1 (bậc 3/6 - trung cấp) trong Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu (CEFR). Đây vốn là chuẩn đầu ra đại học với sinh viên đa số ngành.

Ở mức này, trường Đại học Phan Châu Trinh (Đà Nẵng) quy đổi cao nhất. Thí sinh có IELTS 4.0 sẽ được tính thành 8 điểm môn tiếng Anh. Kế đến là Đại học Sài Gòn và Yersin Đà Lạt với 7,5 điểm. Các trường còn lại tính 6-7 điểm.

9 trường khác chấp nhận IELTS từ 4.5, tương đương 7-9 điểm môn tiếng Anh. Hai trường quy đổi cao nhất là Đại học Sao Đỏ (Hải Phòng) và Tài chính - Quản trị kinh doanh (Hưng Yên).

Trong khi đó, với Đại học Ngoại thương, dù thể hiện trên bảng quy đổi IELTS 4.0-4.5 tương đương 5 điểm môn tiếng Anh, trường lại chỉ nhận thí sinh có IELTS từ 6.5 trở lên, tính thành 8,5-10 điểm.

Một số trường khác quy đổi từ IELTS 6.0 là Học viện Ngoại giao, trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM.

Danh sách đại học quy đổi IELTS 4.0-4.5 năm 2026 như sau:

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảng quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ phải có tối thiểu 5 mức điểm chênh lệch.

Ngoài quy đổi, nhiều trường cộng điểm khuyến khích cho thí sinh có IELTS như Đại học Kiến trúc Hà Nội, Y tế công cộng, Luật TP HCM, Học viện Kỹ thuật mật mã, Tòa án... Mức tối đa là 1,5 điểm.

Tuy nhiên, thí sinh chỉ được chọn một trong hai cách trên, theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thí sinh thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP HCM hồi tháng 4. Ảnh: Quỳnh Trần