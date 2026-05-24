Thanh Hóa xem xét vụ học sinh đạt giải Nhì quốc gia không được tuyển thẳng lớp 10

Ngày 21/5, Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa Hoàng Văn Thi ký văn bản gửi Sở GD-ĐT về việc xem xét, xử lý đơn của bà Phạm Thị Hòa (trú tại số nhà 28 Cao Thắng, phường Hạc Thành) khiếu nại việc con mình là Nguyễn Viết An Minh, đạt giải Nhì quốc gia tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng nhưng không được tuyển thẳng vào lớp 10 THPT theo quy định.

Nguyễn Viết An Minh bên sáng kiến khoa học của mình. Ảnh: Lê Dương

Theo nội dung văn bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng chỉ đạo Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan (nếu cần thiết) để xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo đảm đúng quy định pháp luật và quyền lợi của học sinh.

Theo phản ánh của bà Phạm Thị Hòa, con bà là Nguyễn Viết An Minh (học sinh lớp 9, Trường THCS Minh Khai) tham gia Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21 năm 2025 do Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở GD-ĐT và Sở KH-CN tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, và đã đạt giải Nhì quốc gia. Sau cuộc thi, An Minh tiếp tục giành giải Vàng Hội chợ sáng chế Quốc tế Seoul.

Bằng khen đạt giải Nhì quốc gia. Ảnh: Lê Dương

Với thành tích đạt được, gia đình kỳ vọng An Minh sẽ được tuyển thẳng vào lớp 10. Tuy nhiên, ngày 15/5, Sở GD-ĐT Thanh Hóa có công văn từ chối tuyển thẳng, khiến gia đình bà Hòa bức xúc.

Theo văn bản trả lời của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30/12/2024 của Bộ GD-ĐT về ban hành quy chế tuyển sinh THCS và THPT, tại Điều 14, khoản 1 có quy định tuyển thẳng vào THPT đối với một số trường hợp, trong đó có học sinh đạt giải tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

An Minh tiếp tục giành giải Vàng Hội chợ sáng chế Quốc tế Seoul. Ảnh: Lê Dương

Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu các văn bản liên quan đến “Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 21 năm 2025”, Sở GD-ĐT xác định cuộc thi này không có văn bản ký kết giữa Bộ GD-ĐT và đơn vị chủ trì tổ chức. Vì vậy, Giám đốc Sở GD-ĐT không đưa cuộc thi vào danh sách được ưu tiên tuyển thẳng.

Ngoài ra, trong văn bản nêu, căn cứ Công văn số 1106/BGDĐT-KHCNTT ngày 12/3/2026 của Bộ GD-ĐT về việc tham gia bảo trợ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, trong đó nêu rõ “Bộ GD-ĐT không tham gia bảo trợ cho cuộc thi”, nên Sở GD-ĐT Thanh Hóa không đưa cuộc thi này vào diện xét tuyển thẳng.

Ở góc độ phụ huynh của học sinh, bà Phạm Thị Hòa cho biết: “Việc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa căn cứ công văn của Bộ GD-ĐT để không áp dụng chế độ ưu tiên là chưa phù hợp, bởi cuộc thi đã kết thúc và trao giải từ tháng 10/2025, trong khi văn bản trả lời của Bộ được ban hành vào tháng 3/2026. Mặt khác, con tôi tham gia cuộc thi theo thể lệ do các sở, ngành của tỉnh tổ chức, nên không thể phủ nhận thành tích và công sức của cháu như vậy được”.