Xác minh vụ việc nữ sinh bị đánh, xúc phạm giữa cánh đồng ở Hải Phòng

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nữ sinh mặc áo đen liên tiếp tát vào đầu, chửi bới và có lời lẽ xúc phạm một nữ sinh khác mặc áo đỏ. Theo hình ảnh trong clip, vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực cánh đồng trên địa bàn xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng.

Nữ sinh (áo đỏ) bị đánh và xúc phạm tại khu vực cánh đồng thuộc xã Vĩnh Hải, TP. Hải Phòng (Ảnh cắt từ clip)

Ngay sau khi nắm bắt thông tin, chính quyền xã Vĩnh Hải, thành phố Hải Phòng đã vào cuộc xác minh, xử lý vụ việc.

Đại diện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Hải xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn xã và cho biết địa phương đã giao Công an xã vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định. Theo đại diện xã, nữ sinh bị đánh hiện sinh sống tại xã Vĩnh Hải nhưng đang theo học tại một trường học ở xã lân cận; Vụ việc xảy ra ngoài trường học; tại khu vực cánh đồng vào ban đêm. Người có hành vi đánh nữ sinh không sinh sống trên địa bàn xã Vĩnh Hải và cũng không phải là học sinh.

Theo thông tin chia sẻ từ mẹ của nữ sinh bị đánh, tối 18/5, con gái chị là cháu T. (14 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hải) xin phép gia đình ra ngoài và được một bạn nữ lớn hơn khoảng 2 tuổi hẹn gặp tại khu vực cánh đồng. Tại đây, cháu T. bị đánh và bị xúc phạm.

Theo phản ánh, thời điểm xảy ra vụ việc còn có một nữ sinh khác cùng hai nam thanh niên xuất hiện tại hiện trường nhưng không can ngăn, mà quay lại clip rồi đăng tải lên mạng xã hội. Sau sự việc, cháu T. tiếp tục bị dọa nạt, thách thức, cấm báo công an nên hoảng sợ, không dám kể với gia đình. Đến ngày 21/5, do có biểu hiện đau đầu, cháu mới kể lại toàn bộ sự việc với bố mẹ.

Công an xã Vĩnh Hải đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định.