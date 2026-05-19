Danh sách các trường đào tạo Trung cấp, Cao đẳng y trong cả nước

Nhiều năm gần đây, ngành y luôn là ngành học nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn thí sinh muốn theo học khối ngành chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên để trúng tuyển vào học Đại học ngành y rất khó, do vậy nhiều bạn trẻ đã lựa chọn học Trung cấp, Cao đẳng với tiêu chí chỉ cần tốt nghiệp THPT.

Trong tất cả các ngành liên quan đến Y – Dược, thì y đa khoa được xem là một ngành “hot”, cơ hội việc làm rộng mở với mức thu nhập thực sự hấp dẫn. Hiện nay tại Việt Nam cũng đã có rất nhiều cơ sở đào tạo ngành này từ Trung cấp đến Đại học.

Nhiều trường Trung cấp, Cao đẳng đăng ký đào tạo ngành y khoa (như y sĩ đa khoa, y học cổ truyền) chủ yếu do nhu cầu nhân lực y tế cơ sở, chính sách chuẩn hóa bằng cấp, và lợi thế thời gian đào tạo ngắn cùng cơ hội việc làm rộng mở.

Thứ nhất, nhu cầu nhân lực y tế rất lớn: Hệ thống các bệnh viện, phòng khám, trạm y tế và trung tâm chăm sóc sức khỏe liên tục gia tăng. Các cơ sở y tế tuyến dưới luôn khát nguồn nhân lực y tế đa khoa trình độ cao đẳng, trung cấp.

Thứ 2, thời gian và điều kiện tuyển sinh linh hoạt: Khác với hệ đại học yêu cầu điểm chuẩn rất cao, hệ cao đẳng/trung cấp có điều kiện xét tuyển nhẹ nhàng hơn (thường chỉ xét học bạ), giúp nhiều học sinh dễ dàng tiếp cận với nghề y.

Thứ 3, chi phí và thời gian đào tạo ngắn: Thời gian học nhanh (2-3 năm) giúp người học sớm ra trường, đi làm và tạo ra thu nhập, tiết kiệm đáng kể chi phí so với việc theo học các trường đại học y khoa kéo dài từ 5 đến 6 năm.

Thứ 4, đường dẫn nâng cao trình độ: Sinh viên hoàn toàn có thể tiếp tục học liên thông đại học y hoặc các chuyên khoa sâu sau khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm thực tế.

Thứ 5, định hướng phân luồng giáo dục: Theo chủ trương của Nhà nước nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng nhân lực ngành y, các cấp trình độ được đào tạo theo hướng chuyên môn hóa, giúp người học dễ dàng tìm được việc làm phù hợp với năng lực ngay tại các tuyến y tế cơ sở.

Theo thống kê, Việt Nam hiện có khoảng hơn 40 trường đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng Y khoa và Y Dược hoạt động trên toàn quốc. Nhiều người đánh giá, lộ trình này thực tế khả thi và “dễ thở” hơn so với thi thẳng vào Đại học y vốn có điểm chuẩn cao ngất ngưởng. Tuy nhiên, làn sóng này cũng mang đến cả cơ hội và những thách thức. Khối ngành sức khỏe đòi hỏi môi trường thực hành khắt khe. Việc thiếu các bệnh viện trực thuộc hoặc cơ sở thực hành đạt chuẩn là điểm yếu lớn của nhiều trường.

Bên cạnh đó, số lượng tăng nhanh nhưng khó kiểm soát chặt chẽ dẫn đến nguy cơ chênh lệch chất lượng đầu ra. Ngoài ra, vẫn còn xuất hiện tình trạng gian lận, đào tạo sai quy định để trục lợi, gây ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Cụ thể như loạt bài điều tra độc quyền: Phanh phui tiêu cực trong đào tạo Y khoa vừa được Báo điện tử Dân Việt đăng tải.