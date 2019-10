Trấn Thành khoe giảm 2 kg sau khi bị chê béo như “đuông dừa”, "khủng long"

Thứ Sáu, ngày 01/11/2019 00:51 AM (GMT+7)

Vấn đề cân nặng của Trấn Thành luôn trở thành câu chuyện trêu đùa, chọc vui của đồng nghiệp và người hâm mộ.

Trấn Thành thon gọn, cân đối của trước đây.

Trấn Thành là một trong những nam nghệ sỹ luôn bất ổn về cân nặng. Không thể phủ nhận gương mặt của danh hài ngày càng tròn trịa, vóc dáng cũng đẫy đà lên trông thấy. Nhiều bạn bè và đồng nghiệp thường xuyên lấy điểm này ra để chọc Trấn Thành. Nào là như con “đuông dừa”, “khủng long”, “bụng to vượt mặt”… Cây hài cũng nhiều lần than thở: "Làm sao mà gầy được vậy? Bây giờ tôi thở thôi thấy cũng mập nữa?” và anh cho rằng nguyên nhân khiến mình mập lên là do tuổi tác và quá trình làm MC ít vận động.

Nhưng thời gian gần đây, anh xuất hiện với hình thể mũm mĩm, thừa cân.

Mới đây, sau một thời gian bị áp lực từ đồng nghiệp và người hâm mộ, Trấn Thành đã quyết tâm giảm cân. Trên trang cá nhân Trấn Thành đã chụp bức ảnh cận cảnh gương mặt với dòng chia sẻ: "Có ốm lại nha quý vị!".

Dòng thông báo về thân hình mi nhon của nam danh hài nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía đồng nghiệp và cộng đồng mạng. Những tưởng sự khẳng định sẽ giúp Trấn Thành nhận được nhiều lời khen ngợi, nhưng trái lại, nam danh hài gặp phải tình huống "cười ra nước mắt".

Hình ảnh mới nhất của Trấn Thành trên trang cá nhân.

Dưới dòng thông báo, người hâm mộ thi nhau bình luận: "Chắc không? Có thấy ốm gì đâu?"; "Ốm 2kg mập lên 3kg"; "Ốm chỗ nào vậy A Xìn?"; "Anh sử dụng apps gì?"; "Ốm này là ốm nhờ apps, nhờ góc chụp thôi nhé"..., cư dân mạng thi nhau bóc mẽ.

Đây không phải là lần đầu Trấn Thành để tăng cân mất kiểm soát. Trước đây, anh đã phải mất 2 tháng nỗ lực ăn kiêng và tập luyện để giảm 15 kg, đưa trọng lượng cơ thể về mức từ gần 80kg về 63kg. Nhưng ở hiện tại, có thể thấy hình thể của Trấn Thành vẫn khá mũm mĩm và chưa giảm được nhiều. Nhiều người hy vọng anh sẽ sớm bắt tay vào cuộc cuộc giảm cân để lấy lại được body thuở nào.

Trấn Thành phát tướng, tăng cân thấy rõ thời gian gần đây.

Và trở thành đề tài bàn tán, trêu chọc của đồng nghiệp.

Nhưng nhiều người cho rằng tăng cân trông nam MC dễ thương hơn rất nhiều.