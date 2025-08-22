Kim Tae Hee 'không thích ngoại hình của bản thân khi già đi'

Kim Tae Hee xuất hiện trước công chúng tại buổi ra mắt phim 'Butterfly' tại Megabox COEX ở quận Gangnam, Seoul, hô 18/8. Tác phẩm đánh dấu lần bước chân đầu tiên của cô vào Hollywood.

Diễn viên khoe sắc vóc ngoại tứ tuần với lối trang điểm nhẹ nhàng, nữ tính. Trả lời truyền thông, trước những câu hỏi về việc lão hóa tự nhiên theo thời gian, cô nói: 'Khi bạn già đi, sẽ ngày càng có nhiều điểm bạn không thích ở ngoại hình của bản thân. Tuy nhiên, tôi cảm thấy mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận nó. Tôi hy vọng bạn sẽ thích những nếp nhăn xuất hiện khi bạn thường xuyên cười'.

Một tấm hình khiến Kim Tae Hee lộ rõ nhiều khuyết điểm tuổi tác không thể che giấu như nếp nhăn đuôi mắt, nhăn cổ... Các bình luận cho rằng ngôi sao đã ngoại tứ tuần, già đi 'là chuyện bình thường'. Tuy nhiên, không ít khán giả nói không nhận ra Kim Tae Hee một thời.

Khi được hỏi yêu thích bản thân nhất ở giai đoạn nào, cô nói: 'Tôi thích nhất vẻ ngoài của mình ở tuổi 30'.

Kim Tae Hee và diễn viên Daniel Dae Kim trò chuyện với báo giới về tác phẩm mới. Bà mẹ hai con cho biết nhận nhiều lời động viên, khen ngợi khi thử sức với vai diễn mới mẻ này.

Kim Tae Hee nói tại buổi ra mắt phim: 'Được xuất hiện trong 'Butterfly' là một cơ hội không thể tin được. Tôi rất vui và biết ơn vì đã có được trải nghiệm quý giá này, vào thời điểm thế giới đang rất quan tâm đến văn hóa Hàn Quốc'.

Từ trái qua, Kim Tae Hee chụp cùng các diễn viên Daniel Dae Kim, Raina Hardesty, Kim Ji Hoon, Sean Richard và Park Hae Soo.

'Butterfly' là loạt phim gián điệp, dựa trên tiểu thuyết cùng tên. Phim khắc họa câu chuyện mèo vờn chuột giữa cựu điệp viên tình báo Mỹ David Chung (do Daniel Dae Kim thủ vai) và điệp viên Rebecca (do Raina Hardesty thủ vai), người được phái đi ám sát anh. Kim Tae Hee xuất hiện trong vai vợ của Daniel Dae Kim.