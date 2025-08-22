Thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan trình diễn áo tắm

Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 diễn ra hôm 21/8 với sự tham gia của 77 thí sinh đại diện các tỉnh, thành. Trong đêm thi, các người đẹp trải qua hai phần thi áo tắm, dạ hội. Đại diện tỉnh Saraburi - Praveenar Singh - nhận được sự cổ vũ của khán giả khi trình diễn áo tắm. Cô là ứng viên sáng giá cho vương miện. Đây là lần thứ tư Praveenar Singh thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan. Cô có chiều cao ấn tượng, vóc dáng nóng bỏng, kỹ năng catwalk chuyên nghiệp. Thế mạnh của Praveenar Singh là khả năng livestream bán hàng với doanh thu khủng.

Praveenar Singh đã giành chiến thắng tại giải thưởng Best Seller Award sau khi mang về doanh số 3 triệu bath (khoảng gần 2,5 tỷ đồng) với hơn một tiếng livestream bán hàng hôm 21/8 .Với chiến thắng này, cô là thí sinh đầu tiên nắm trong tay tấm vé vào thẳng top 18 trong chung kết.

Đại diện Bangkok - Praew Praewwanich Ruangthong - là thí sinh nổi bật trong đêm bán kết. Trước đó, cô giành giải trình diễn áo tắm đẹp nhất trong đêm thi Best in Swimsuit. Người đẹp 31 tuổi, có kinh nghiệm thi sắc đẹp ấn tượng, nằm trong nhóm thí sinh sáng giá. Praew Praewwanich từng thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2020, giành ngôi vị á hậu 3. Năm 2018, người đẹp ghi danh ở Hoa hậu Thế giới Thái Lan và được gọi tên ở vị trí á hậu 1. Năm 2022, cô đại diện Thái Lan thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2022 và giành ngôi Á hậu 1.

Đại diện Phuket - Naruemol Phimphakdee - khoe hình thể ấn tượng trong vòng thi áo tắm. Cô được các fan nhận xét là đối thủ đáng gờm tại Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025. Tuy là gương mặt mới nhưng Naruemol Phimphakdee được đánh giá cao nhờ hình thể nổi bật với đường cong đầy đặn, khỏe khoắn. Vẻ đẹp của cô được so sánh với người đẹp Venezuela - Sthefany Gutiérrez (Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2018) nhờ mái tóc dài và thân hình sexy.

Đại diện Pathum Thani - Amandine Grasset - cũng là một trong những thí sinh sáng giá của cuộc thi năm nay. Cô là người đẹp lai Thái - Pháp với nhan sắc hiện đại, quyến rũ. Ngoài phong cách trình diễn cuốn hút, Amandine Grasset còn nổi bật với kỹ năng thuyết trình, giao tiếp ấn tượng.

Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 khởi động từ đầu tháng 8. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 23/8. Cuộc thi có sự tham dự của 77 thí sinh, nhằm tìm kiếm đại diện chủ nhà của Hoa hậu Hoàn vũ 2025, tổ chức ở Thái Lan vào cuối năm nay. Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 là phiên bản đầu được tổ chức sau khi ông Nawat mua lại bản quyền cuộc thi. Cuộc thi năm nay được tổ chức hoành tráng, quy mô.

Chất lượng thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 cũng được đánh giá cao về gương mặt, vóc dáng. Các người đẹp đều trải qua cuộc thi cấp tỉnh nên có kỹ năng trình diễn ấn tượng.

Sân khấu đêm bán kết cũng là nơi diễn ra chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2025 vào ngày 23/8. Năm nay chung kết diễn ra ở MGI Hall Bravo BKK, Bangkok, Thái Lan với sự đầu tư hoành tráng. Sân khấu được thiết kế hình chữ T với ánh sáng tông màu xanh thẫm, được đầu tư dàn đèn quy mô, hiện đại. Chất lượng đêm bán kết nhận được phản ứng tích cực từ khán giả, hứa hẹn đêm chung kết bùng nổ.

Cuộc thi năm nay đánh dấu sự trở lại của Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2019 Paweensuda Drouin với vai trò MC. Trước đó, do mâu thuẫn với đơn vị bản quyền cũ là TPN Global nên nhiều năm liền Paweensuda Drouin vắng mặt tại các hoạt động của cuộc thi.

Tuy mặt bằng chất lượng thí sinh đồng đều nhưng nhiều thí sinh vẫn để lộ khuyết điểm hình thể khi trình diễn áo tắm. Bên cạnh đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan dưới sự nắm quyền của ông Nawat cũng gây ra nhiều tranh cãi. Dù cuộc thi được đầu tư quy mô, hoành tráng nhưng hoạt động livestream bán hàng gây ý kiến trái chiều.