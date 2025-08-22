Phan Hoàng Thu phối áo dài, nón lá với túi hiệu khi dạo phố

Thay vì phong cách gợi cảm hay táo bạo thường thấy, người đẹp khoe vẻ đài các, sang trọng với áo dài chiết eo màu pastel.

Cô phối áo dài với nón lá, trang sức ngọc trai và túi hiệu mang hơi hướng cổ điển.

Người đẹp còn tạo điểm nhấn với cặp tóc in hình Quốc kỳ để hoàn thiện phong cách ngày lễ.

Phan Hoàng Thu lưu giữ kỷ niệm tại nhiều địa điểm nổi tiếng của thủ đô như chợ Đồng Xuân, cột cờ Hà Nội, Bờ Hồ...

Người đẹp cho biết các ngày lễ lớn có ý nghĩa đặc biệt với gia đình cô vì ông nội là một chiến sĩ cách mạng, từng trải qua những tháng ngày bị giam giữ tại nhà tù Côn Đảo, rồi vượt ngục thành công để trở lại chiến đấu bảo vệ đất nước. 'Đến nay, bảo tàng ở Côn Đảo vẫn còn lưu giữ hình ảnh của ông như một minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất, cho khát vọng độc lập tự do của dân tộc', cô nói.

Phan Hoàng Thu cho biết từ nhỏ đã được nghe về những hi sinh của thế hệ đi trước trong công cuộc gìn giữ hòa bình cho đất nước thông qua những câu chuyện ông ngoại kể.

Hòa vào không khí rộn ràng cờ hoa mừng Quốc khánh, Phan Hoàng Thu cảm nhận nhiều người trẻ cũng có tinh thần háo hức như mình.

"Cảm xúc ấy tạo một sợi dây kết nối vô hình giữa thế hệ trẻ chúng tôi với những người đi trước, giúp tôi càng trân trọng giá trị tự do, độc lập hôm nay", cô nói.

Phan Hoàng Thu sinh năm 1990, được nhiều người biết tới sau khi đoạt danh hiệu Hoa hậu Đông Nam Á 2014.