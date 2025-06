So Ji Sub giảm gần 20 kg để đóng vai xã hội đen

Theo Woman, mức cân 95 kg khiến So Ji Sub thấy mình trông hơi giống một "ông chú trung niên" nên anh đã giảm xuống còn 76 kg nhằm tút tát lại phong độ cũng như phù hợp với tạo hình gangster.

Để vào vai cựu gangster Nam Gi Jun trở lại giới xã hội đen sau 11 năm nhằm trả thù cho em trai, So Ji Sub tập boxing để giảm cân cũng như phục vụ cho các cảnh đấm đá, hành động trong phim.

Để nhanh xuống cân, So Ji Sub tích cực tập boxing. Vào những ngày không có lịch làm việc, nam diễn viên thường dành 2-3 tiếng cho việc tập luyện, thậm chí có ngày còn tập 3 hiệp vào sáng, trưa, tối. Anh thường duy trì 6 buổi tập mỗi tuần và tập trung vào giãn cơ trong những ngày còn lại.

Tài tử cũng áp dụng chế độ ăn giàu chất xơ từ rau xanh và protein từ ức gà, cá. Nam diễn viên nói không với rượu, đồ ăn nhiều muối và không ăn cơm trong thời gian ép cân. Hạn chế tinh bột và muối trong vài tháng giúp đẩy nhanh tốc độ đốt mỡ, hạn chế tình trạng tích nước, phù nề. Nam diễn viên còn có thói quen uống một thìa dầu olive khi bụng đói vào mỗi sáng, nhằm mục đích kích hoạt nhu động ruột, ổn định đường huyết, hạn chế thèm ăn cũng như kiểm soát liều lượng ăn uống trong ngày tốt hơn.

Cùng với tập luyện và chế độ ăn low carb, So Ji Sub còn rất coi trọng giấc ngủ. Nam diễn viên cố gắng duy trì thói quen ngủ đúng giờ từ nhiều năm nay, nhờ đó ổn định hormone, tạo điều kiện phục hồi cơ bắp, tốt cho sức khỏe lẫn việc duy trì phong độ.

Phong độ ở tuổi 47 của diễn viên So Ji Sub.

So Ji Sub sinh năm 1977, xuất thân là vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, sau đó làm người mẫu rồi mới đến với diễn xuất. Anh ghi dấu ấn với nhiều phim truyền hình, điện ảnh như Giày thủy tinh, Và em sẽ đến, Nữ thần của tôi, Mặt trời của chủ quân, Xin lỗi anh yêu em... Năm 2020, tài tử kết hôn với phát thanh viên Jo Eun Jung, kém anh 17 tuổi. Gần đây, anh tái xuất màn ảnh trong phim Không dung thứ (Mercy for None), phát hành trên Netflix.