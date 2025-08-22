Ngoại hình vạm vỡ của Quang trong 'Mưa đỏ'

Sau buổi chiếu sớm Mưa đỏ ngày 20/8, Steven Nguyễn (thủ vai Quang) được khán giả chú ý, dành nhiều sự quan tâm. Anh có nhiều đất diễn với vai đối đầu nam chính Đỗ Nhật Hoàng (vai người lính Cường). Thân hình 6 múi cùng những pha hành động đẹp mắt, diễn xuất ổn giúp Steven Nguyễn ghi điểm.

Trong cuộc phỏng vấn của Tiền Phong , Steven Nguyễn nói anh là người khắt khe với bản thân. Sau khi xem lại toàn bộ vai diễn của mình trong phim Mưa đỏ, anh cảm giác không hài lòng. "Diễn viên thường cầu toàn, luôn nghĩ nếu được làm lại sẽ làm tốt hơn. Nhưng đó chỉ là cảm nhận chủ quan, còn đạo diễn mới là người biết thế nào là đủ", nam diễn viên nói.

Khi được nhiều đồng nghiệp, truyền thông phản hồi Quang là vai diễn nổi bật, Steven Nguyễn không giấu được niềm hạnh phúc. "Hoàn thành bộ phim, tôi vẫn lo lắng không biết khán giả sẽ đón nhận thế nào. Nhưng thật may mắn khi nhận được nhiều phản hồi tích cực. Nghe mọi người nói vai Quang nổi bật, tôi rất hạnh phúc", anh chia sẻ thêm.

Góp mặt trong dự án hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập nước, với Steven Nguyễn vừa là niềm tự hào vừa là áp lực không nhỏ. "Áp lực là có, thậm chí còn nhiều hơn các đồng nghiệp khác. Vai Quang là nhân vật ở bên kia chiến tuyến. Tôi phải tìm hiểu rất nhiều tư liệu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử để hiểu thêm đời sống của những người lính phía bên kia", anh chia sẻ thêm.

Trước đây, Steven Nguyễn nói anh muốn đóng vai chính diện trong Mưa đỏ, nhưng sau đó thay đổi quan điểm. Nam diễn viên muốn khẳng định bản thân đa dạng, không bị đóng khung do trước đây nhiều lần đóng vai giang hồ, vai Quang là cơ hội để anh thể hiện hình ảnh khác trên màn ảnh rộng.

Để hóa thân thành Quang, Steven thay đổi cả chế độ tập luyện và hình thể. Anh cho biết: "Chị Huyền yêu cầu tôi giảm cân, gọn người để phù hợp với hình ảnh người lính. Lúc đó tôi đang trong giai đoạn tập tăng cơ, nên phải gấp rút thay đổi chế độ. Ngoài giờ huấn luyện chung, tôi còn tập gym, hít xà, giảm mỡ, ăn nhiều ức gà và bò nạc".

Steven Nguyễn nói thêm anh cùng các diễn viên phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt tại Trường bắn Củ Chi. Quang của Mưa đỏ nói anh tập luyện 2 buổi/ngày, ăn uống khắt khe, giảm khẩu phần xuống còn một nửa, tuyệt đối kiêng tinh bột và đồ ngọt. "Chỉ trong hơn một tháng, tôi giảm được khoảng 5 kg. Thời gian đó khá vất vả, đôi khi mệt mỏi, choáng váng vì thiếu năng lượng, nhưng vẫn phải cố gắng để phù hợp với vai", Steven Nguyễn nói.

Lần đầu hợp tác với đạo diễn nữ trong phim chiến tranh, Steven Nguyễn không thấy sự khác biệt lớn. Trái lại, anh cảm thấy rất thoải mái. Nam diễn viên cho rằng điều quan trọng nhất là phải hiểu đúng ý đạo diễn và thực hiện theo. Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng là người lắng nghe, cho diễn viên cơ hội sáng tạo, luôn góp ý rõ ràng.

Khi được hỏi về cảnh quay khắc nghiệt ở Quảng Trị, có lúc mưa 24/24 giờ, Steven nói anh đồng cảm với ê-kíp, nhất là diễn viên đóng vai người lính thuộc tiểu đội K3 Tam Sơn. "Tôi thấy mình may mắn hơn các đồng nghiệp. Có người phải ngâm mình dưới bùn, dầm mưa hàng giờ, còn tôi chủ yếu quay ở trên bờ. Nhưng nhìn anh em vất vả như vậy khiến tôi càng trân trọng bộ phim", anh chia sẻ.