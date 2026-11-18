Trưa 18/11, trên trang cá nhân, Vũ Thúy Quỳnh đăng tải loạt hình ảnh bên con gái mới sinh. Đây là lần đầu người đẹp công khai nhóc tỳ sau thời gian giữ kín chuyện sinh nở.

"Công chúa nhỏ" nhà Vũ Thúy Quỳnh - Đức Phạm có tên thân mật là Summer. Dù chưa để lộ gương mặt em bé, Vũ Thúy Quỳnh vẫn khiến người hâm mộ thích thú khi lựa chọn những bộ váy xinh xắn, điệu đà cho em bé. Kèm theo hình ảnh, cô viết lời nhắn gửi đầy tình cảm: "Gia đình mình yêu con. Chúc con một đời bình an, yêu lắm".

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hạnh phúc đón con gái chào đời.

Ngoài ra, Vũ Thúy Quỳnh còn chia sẻ hình ảnh bạn trai Đức Phạm đồng hành trong hành trình chăm sóc em bé. Nam doanh nhân tự tay pha sữa, bế con và dành sự quan tâm cho hai mẹ con.

Nhan sắc của Vũ Thúy Quỳnh sau sinh cũng nhận được nhiều lời khen. Người đẹp xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, thần thái tươi tắn và nụ cười hạnh phúc. Trước đó, cô cũng lựa chọn dịch vụ cao cấp chăm sóc mẹ và bé trong thời gian ở cữ tại TP HCM.

Á hậu giữ kín diện mạo của nhóc tì.

Thông tin Vũ Thúy Quỳnh có con chung với Đức Phạm được công khai vào cuối tháng 8. Đúng dịp sinh nhật tuổi 28 của bạn gái, doanh nhân sinh năm 1991 đăng tải hình ảnh tình cảm bên cô, trong đó người đẹp để lộ bụng bầu lớn. Đây cũng là lần đầu cả hai chính thức xác nhận tin vui sau nhiều tháng vướng nghi vấn có em bé.

Trong bài đăng lúc đó, Đức Phạm chia sẻ những suy nghĩ về trách nhiệm của một người cha, đồng thời bày tỏ mong muốn trở thành chỗ dựa để bảo vệ con. Anh nhắn nhủ em bé rằng đã có bố ở bên đồng hành.

Sau sinh, người đẹp được khen nhan sắc rạng rỡ.

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2025. Cả hai có chung sở thích chơi game, sau đó trở nên thân thiết nhờ những lần gặp gỡ và chơi pickleball. Đến cuối năm 2025, doanh nhân công khai tình cảm với Á hậu bằng hình ảnh thân mật. Người đẹp sau đó cũng xác nhận mối quan hệ, từng gọi bạn trai là "ngoại lệ trong suốt 27 năm".

Trước khi đến với Vũ Thúy Quỳnh, Đức Phạm từng kết hôn với cựu người mẫu Diệp Lâm Anh. Cả hai tổ chức đám cưới năm 2018, có hai con chung và hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2022.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998, quê Điện Biên. Cô từng lọt Top 10 Siêu mẫu Việt Nam 2018, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, giành danh hiệu Á quân 3 The New Mentor 2023 và Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Ngoài hoạt động người mẫu, cô còn kinh doanh thời trang và tham gia nhiều hoạt động giải trí.

Ảnh: Facebook Vũ Thúy Quỳnh