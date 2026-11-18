Chiều 17/11, diễn viên Lê Phương chia sẻ một số hình ảnh cô và con trai Cà Pháo đến nhà nghệ sĩ Quý Bình tại Hóc Môn, TP HCM, thắp hương cho anh dịp sinh nhật lần thứ 44.

'Pháo hào hứng nói với mẹ trên đường trở về: 'Mình lại lên nữa nha mẹ'', Lê Phương kể.

Siêu mẫu Thanh Hằng dùng bữa tối cùng doanh nhân Anh Thơ (đầm đỏ) - vợ diễn viên Bình Minh. Cô cho biết đây là cách khép lại một ngày làm việc dài, đồng thời được thưởng thức những tiết mục đồng ca mừng Giáng sinh và lễ thắp sáng cây thông.

Diễn viên Thúy Diễm đăng ảnh chồng - Lương Thế Thành bế con gái Rosie, hài hước gọi đây là công việc chính của tài tử trước mỗi chuyến cinetour.

Ca sĩ Khởi My đi khám sức khỏe tổng quát, thích thú khi gặp nhiều người hâm mộ. Cô hài hước nhận xét không khí ở đây rộn ràng, thân tình.

Nghệ sĩ Đại Nghĩa dậy sớm phơi nắng tại Đà Lạt, bất ngờ khi phát hiện cơ thể có dấu hiệu tăng cân. Anh tự hỏi liệu thời gian ăn kiêng và tập thể dục vừa qua có còn ý nghĩa.

Diễn viên Sam đăng ảnh kèm dòng trạng thái: 'Những điều tốt đẹp thường đến muộn'. Cô đùa: 'Xin lỗi anh em đến trễ'.

Diễn viên Quang Trung (phải) đi cà phê cùng Quốc Khánh. Cả hai đang có mặt tại Huế để ghi hình một chương trình mới.

Ca sĩ Dương Triệu Vũ khoe thu hoạch bơ tại vườn nhà ở Mỹ. Anh cho biết cây trong vườn sai trĩu quả, dù trái còn nhỏ và xanh nhưng có vị ngon.

Người mẫu Mạc Trung Kiên chia sẻ hình ảnh vườn rau sau nhà, gợi nhớ những ngày hè thời thơ ấu. Anh kể từng có thói quen ăn cơm trưa xong là mang cần câu ra bờ ao, tìm bóng cây mát để câu cá.

Ảnh: FBNV