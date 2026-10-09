Mẹ vợ và 2 con trai Hồ Quang Hiếu gây chú ý

Hồ Quang Hiếu mới đây đăng tải bộ ảnh kỷ niệm cùng vợ con, cũng là lần đầu công khai diện mạo quý tử thứ 2. "Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều là một món quà", nam ca sĩ bộc bạch.

Tuệ Như - bà xã Hồ Quang Hiếu cũng bộc bạch: "Đôi khi hạnh phúc với mẹ không nằm ở những điều lớn lao. Mẹ chỉ cần có một gia đình nhỏ, hai anh em luôn biết san sẻ và yêu thương nhau, đi đến đâu cũng đi cùng nhau, với mẹ vậy là đủ rồi".

Đăng tải khoảng khắc ấm áp cùng hai con, giọng ca "Con bướm xuân" không giấu nổi niềm vui: "Hai anh em – Hai niềm hạnh phúc lớn nhất của bố mẹ".

Quý tử thứ hai được đặt tên Nguyễn Trần Quang Hiển, nickname là Bim. Cậu nhóc chào đời vào 18/9 bằng phương pháp sinh mổ, nặng 3,8 kg.

Sau sinh, Tuệ Như lưu lại bệnh viện 8 ngày để tĩnh dưỡng. Cô được mẹ ruột hỗ trợ chăm con và bạn đời luôn đồng hành, chăm sóc cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

Trong bộ ảnh gia đình nhỏ của Hồ Quang Hiếu - Tuệ Như còn có sự xuất hiện của mẹ vợ nam ca sĩ.

Bên cạnh những lời khen sắc vóc mặn mà của Tuệ Như sau sinh, nhiều người cũng để lại bình luận khen bà ngoại. Nụ cười rạng rỡ của bà góp thêm niềm vui cho bức ảnh gia đình.

Mẹ Tuệ Như luôn đồng hành từ khi con gái sinh con. Tuệ Như nói cô được lòng gia đình chồng, có cuộc sống bình yên và thoải mái sau khi kết hôn.

Hồ Quang Hiếu cho hay cuộc sống của anh giờ hướng về gia đình, làm mọi điều tốt nhất để vun vén tổ ấm. Anh thấy mình sống chậm, suy nghĩ thấu đáo hơn trước. Theo giọng ca 43 tuổi, vai trò người bố rất quan trọng nên anh phấn đấu trở thành tấm gương để con noi theo.

Trong hôn lễ tháng 9/2025, Hồ Quang Hiếu xúc động cảm ơn vợ vì đã mang đến cho anh mái nhà bấy lâu hằng mong. Anh muốn cả hai xây dựng cuộc sống giản dị, cùng nhau hoàn thiện bản thân và dõi theo hành trình trưởng thành của các con.