Vũ Thúy Quỳnh: 'Có con với người mình yêu là điều tuyệt vời'

Từ khi công khai mang thai con đầu lòng với Đức Phạm, Vũ Thúy Quỳnh nhận nhiều bàn tán quanh việc có con trước hôn nhân. Người đẹp khẳng định đây là lựa chọn chính đáng, và được có con với người mình yêu là điều khiến cô hạnh phúc.

Sắc vóc Vũ Thúy Quỳnh khi mang thai.

Người đẹp nhấn mạnh cô và bạn trai đến với nhau khi cả hai đều độc thân, không vi phạm pháp luật hay đạo đức. "Tôi là người thích trải nghiệm, nhưng biết giới hạn ở đâu, nên hầu như tất cả trải nghiệm của tôi đều ý nghĩa và vui. Nếu tôi cảm thấy điều gì đó đe dọa hạnh phúc và cuộc sống của mình, chắc chắn tôi sẽ dừng lại", Vũ Thúy Quỳnh nói.

Nhiều khán giả khen Vũ Thúy Quỳnh nhuận sắc trong lần đầu mang thai. "Cô ấy thật rạng rỡ, chúc Quỳnh luôn hạnh phúc nhé", "Tận hưởng khoảng thời gian thiêng liêng này nhé mẹ bỉm ơi", "Bầu mà xinh gái thật, thích Quỳnh trông hiền lành, nhẹ nhàng, giản dị không phô trương", "Chúc mừng em với thiên chức làm mẹ" - một số người hâm mộ để lại bình luận.

Vũ Thúy Quỳnh khoe ảnh bầu mừng sinh nhật, hôm 27/8.

Thời gian qua, Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm nhiều lần vướng tin đồn có con chung nhưng cả hai đều im lặng. Đến sinh nhật bạn gái hôm 27/8, Đức Phạmmới chính thức công khai tin vui. Anh nói đây là cách "bảo vệ con, chở che gia đình", giống như cách bố mẹ từng làm với mình. Từ đó, Vũ Thúy Quỳnh thoải mái chia sẻ hình ảnh bụng bầu, cho biết đang bắt đầu sắm sửa đồ dùng cho hành trình làm mẹ.

Trong một buổi livestream, người đẹp tiết lộ đã được bạn trai đưa về ra mắt gia đình. Cô cũng đăng bài nhượng lại căn hộ đang thuê, đồng thời thường xuyên xuất hiện trong các video quay tại phòng thay đồ của Đức Phạm, khiến khán giả suy đoán cặp đôi đang sống chung.

Vũ Thúy Quỳnh và Đức Phạm hẹn hò khoảng một năm trước khi đón con chung. Á hậu cho biết cả hai quen nhau qua sở thích chung là chơi game online và pickleball. Trong thời gian hẹn hò, cặp đôi hạn chế đăng ảnh chụp chung; Vũ Thúy Quỳnh giải thích bạn trai không hoạt động trong showbiz nên cô muốn tôn trọng sự riêng tư của anh.

Doanh nhân Đức Phạm công khai việc sắp có con với bạn gái hôm sinh nhật cô.

Vũ Thúy Quỳnh sinh năm 1998 tại Điện Biên, là cử nhân ngành Quản lý Đô thị, Học viện Hành chính Quốc gia. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, á quân The New Mentor 2023, top 5 Miss Cosmo Vietnam 2024 trước khi trở thành Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024. Vũ Thúy Quỳnh từng vướng tin đồn hẹn hò người mẫu Hà Kino.

Đức Phạm sinh năm 1991, là con trai út một gia đình giàu có, kinh doanh đa ngành ở TP HCM. Anh được nhiều người biết đến từ khi kết hôn với Diệp Lâm Anh năm 2018. Cuối 2019, hôn nhân của anh và nữ diễn viên bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt. Tháng 8/2022, họ ra tòa làm thủ tục ly hôn, mỗi người được quyền nuôi một con. Ngoài kinh doanh lĩnh vực đồ uống, là chủ chuỗi quán trà sữa nổi tiếng tại TP HCM, Đức Phạm còn giữ vai trò CEO một công ty giải trí. Sau khi chia tay Diệp Lâm Anh, anh vướng nhiều tin đồn hẹn hò các mỹ nhân Vbiz.