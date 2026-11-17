Người đẹp Joyce Phạm - con gái doanh nhân Minh 'Nhựa' - tiết lộ khoảnh khắc bố cùng mẹ kế đến thăm cô và em bé thứ 5 vừa chào đời tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM.

Hot mom Gen Z cho biết các thành viên gia đình đều lo sợ những rủi ro và chuyện không mong muốn có thể xảy ra, bởi đây là lần thứ 5 cô sinh con. Bản thân Joyce Phạm đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng đến lúc nằm trên giường đẻ, cô vẫn đối mặt nỗi bất an. "Khoảnh khắc nghe tiếng con khóc chào đời, rồi được ôm con vào lòng, mẹ vẫn xúc động như lần đầu được làm mẹ", cô bày tỏ. Ảnh: Facebook Joyce Pham

'Nàng dâu hào môn' Đỗ Mỹ Linh được khen xinh đẹp, gợi cảm khi dự một sự kiện ở Hà Nội. Ảnh: Facebook Do My Linh

Á hậu Thảo Nhi Lê hé lộ thêm những khoảnh khắc ngọt ngào sau khi nhận lời cầu hôn của bạn trai người Pháp tại Phuket (Thái Lan). Ảnh: Instagram thaonhile

Lọ Lem, con gái lớn của MC Quyền Linh, xách túi Lady Dior trị giá hàng trăm triệu đồng đi dạo phố ở Seoul (Hàn Quốc). Ảnh: Facebook Mai Thao Linh

Phương Linh, con gái 17 tuổi của diễn viên Mạnh Trường, dịu dàng với áo dài trắng khi chụp ảnh kỷ yếu. Ảnh: Facebook Nguyen Linh

MC Trần Ngọc thấy biết ơn vì luôn có con trai ở bên, động viên mình trong mọi hoàn cảnh. Ảnh: Facebook Tran Ngoc

Á hậu Ngô Trà My chúc mừng em gái, á hậu Ngô Thanh Thanh Tú, nhận bằng thạc sĩ. Ảnh: Facebook Ngo Tra My

Diễn viên Kha Ly đưa con gái theo cùng trong chuyến công tác ở Đà Lạt. Ảnh: Facebook Kha Ly

Ngọc Hân tích cực trở lại làm mẫu sau một năm sinh con, bên cạnh công việc giảng viên tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Ảnh: Facebook Ngoc Han Dang

Diễn viên Hương Giang cùng ông xã phấn khích khi lần đầu chinh phục một giải ironman. Ảnh: Facebook Huong Giang.