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Vũ Thúy Quỳnh bầu vượt mặt vẫn mặc vừa bikini siêu nhỏ

Sự kiện: Thời trang

Bạn gái thiếu gia Đức Phạm - á hậu Vũ Thúy Quỳnh - khoe bụng bầu vượt mặt với bộ áo tắm sắm từ thuở còn son rỗi.

Vũ Thúy Quỳnh bầu vượt mặt vẫn mặc vừa bikini siêu nhỏ - 1

Hôm 12/10, Vũ Thúy Quỳnh đăng ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng, khoe vòng bụng lớn. Người đẹp kết hợp kính râm, băng đô và tóc tết lệch, tạo vẻ nữ tính khi dạo chơi bên hồ bơi.

Vũ Thúy Quỳnh bầu vượt mặt vẫn mặc vừa bikini siêu nhỏ - 2

Á hậu cho biết mua bộ áo tắm từ trước khi mang thai. Ở những tháng cuối thai kỳ, Vũ Thúy Quỳnh vẫn duy trì phong cách thời trang gợi cảm.

Vũ Thúy Quỳnh bầu vượt mặt vẫn mặc vừa bikini siêu nhỏ - 3

Trong thai kỳ, người đẹp không tăng cân quá nhiều ở tay, chân và gương mặt. Vì vậy, ngoài vòng hai thay đổi rõ rệt, vóc dáng của cô nhìn chung vẫn thon gọn. Người đẹp cũng thường chọn váy ôm, áo hai dây hoặc các trang phục tôn bụng bầu thay vì che dáng.

Vũ Thúy Quỳnh bầu vượt mặt vẫn mặc vừa bikini siêu nhỏ - 4

Bạn gái Đức Phạm nói từ khi mang thai, cô thấy mình đẹp hơn. Dù bụng ngày càng lớn, cô có thể mặc vừa những thiết kế suông rộng, đồ co giãn tốt mà không cần phải sắm thêm đồ bầu mới.

Vũ Thúy Quỳnh bầu vượt mặt vẫn mặc vừa bikini siêu nhỏ - 5

Ở những tháng cuối thai kỳ, á hậu được khen ngày càng xinh đẹp. Trên trang cá nhân của Vũ Thúy Quỳnh, nhiều người khen cô 'hợp mang bầu'.

Vũ Thúy Quỳnh bầu vượt mặt vẫn mặc vừa bikini siêu nhỏ - 6

Nhiều trang phục của Vũ Thúy Quỳnh diện khi bầu bí được cô tự thiết kế.

Vũ Thúy Quỳnh bầu vượt mặt vẫn mặc vừa bikini siêu nhỏ - 7

Vũ Thúy Quỳnh công khai chuyện mang thai con đầu lòng với doanh nhân Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh - hồi tháng 8. Trong thời gian bầu bí, cô được bạn trai đồng hành, chăm sóc.

Bạn gái Đức Phạm khoe body với áo tắm kiệm vải
Bạn gái Đức Phạm khoe body với áo tắm kiệm vải

Á hậu Vũ Thúy Quỳnh - bạn gái thiếu gia Đức Phạm - khoe dáng ở bể bơi với bikini dây siêu mảnh.

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Theo Miu Miu ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/10/2026 23:13 PM (GMT+7)
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