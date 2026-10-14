Vũ Thúy Quỳnh bầu vượt mặt vẫn mặc vừa bikini siêu nhỏ

Hôm 12/10, Vũ Thúy Quỳnh đăng ảnh diện bikini trong chuyến nghỉ dưỡng, khoe vòng bụng lớn. Người đẹp kết hợp kính râm, băng đô và tóc tết lệch, tạo vẻ nữ tính khi dạo chơi bên hồ bơi.

Á hậu cho biết mua bộ áo tắm từ trước khi mang thai. Ở những tháng cuối thai kỳ, Vũ Thúy Quỳnh vẫn duy trì phong cách thời trang gợi cảm.

Trong thai kỳ, người đẹp không tăng cân quá nhiều ở tay, chân và gương mặt. Vì vậy, ngoài vòng hai thay đổi rõ rệt, vóc dáng của cô nhìn chung vẫn thon gọn. Người đẹp cũng thường chọn váy ôm, áo hai dây hoặc các trang phục tôn bụng bầu thay vì che dáng.

Bạn gái Đức Phạm nói từ khi mang thai, cô thấy mình đẹp hơn. Dù bụng ngày càng lớn, cô có thể mặc vừa những thiết kế suông rộng, đồ co giãn tốt mà không cần phải sắm thêm đồ bầu mới.

Ở những tháng cuối thai kỳ, á hậu được khen ngày càng xinh đẹp. Trên trang cá nhân của Vũ Thúy Quỳnh, nhiều người khen cô 'hợp mang bầu'.

Nhiều trang phục của Vũ Thúy Quỳnh diện khi bầu bí được cô tự thiết kế.

Vũ Thúy Quỳnh công khai chuyện mang thai con đầu lòng với doanh nhân Đức Phạm - chồng cũ Diệp Lâm Anh - hồi tháng 8. Trong thời gian bầu bí, cô được bạn trai đồng hành, chăm sóc.