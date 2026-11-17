Thiết kế dựng phom cầu kỳ, nhấn nhá corset cúp ngực đính kết trên nền lưới giúp Tố My ghi dấu ấn phong cách.

Tại sự kiện, mỹ nhân 35 tuổi công bố liveshow mang tên "My's Show - Tình 10 năm" dự kiến diễn ra tối 3/1/2027 tại Nhà hát Hòa Bình, TP HCM. Đêm nhạc quy tụ dàn khách mời tên tuổi gồm: NSƯT Hoài Linh, danh ca Hương Lan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Tiêu Minh Phụng, Ngọc Phụng, nghệ sĩ hài Lâm Vỹ Dạ, MC Nguyên Khang, hai con gái nuôi của cố nghệ sĩ Phi Nhung là Thiêng Ngân và Quỳnh Trang, cùng một số gương mặt chưa được tiết lộ.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm chọn xiêm y xẻ ngực sâu, làm nổi bật làn da trắng mịn khi tới ủng hộ tinh thần cô bạn.

Ca sĩ Nhật Kim Anh xuất hiện thanh lịch cùng trang phục phủ ren.

Ca sĩ Dương Ngọc Thái đi cùng bà xã Triệu Ái Vy.

Quang Lê cho biết vừa đáp chuyến bay từ Italy về Việt Nam vào sáng cùng ngày, đang trong tình trạng thiếu ngủ vẫn nhiệt tình góp mặt.

Nghệ sĩ 47 tuổi hòa giọng cùng Tố My trong ca khúc Thương nhau câu hò sắt son.

Sau khi vượt biến cố sức khỏe năm ngoái, Tố My khẳng định đã sẵn sàng trở lại đường đua âm nhạc với 200% năng lượng. Trong liveshow sắp tới, cô sẽ lần đầu thử sức diễn hài kịch cùng NSƯT Hoài Linh, Lâm Vỹ Dạ để mang đến màu sắc mới lạ cho khán giả.

Tố My sinh năm 1991 tại Đà Nẵng, tốt nghiệp Đại học Luật TP HCM. Cô giành vị trí á quân Solo cùng bolero 2015, sau đó theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, từng phát hành album Cửu Long tình. Tên tuổi người đẹp gắn liền các ca khúc: Duyên phận, Phải lòng con gái Bến Tre, Vùng lá me bay...

Ảnh: Kendy