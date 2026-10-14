Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Vóc dáng Hoa hậu Thanh Thủy ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người trầm trồ

Sự kiện: Hoa hậu Thanh Thủy

Hoa hậu Thanh Thủy gây ấn tượng với những hình ảnh đời thường tươi trẻ, vòng eo nhỏ nhắn và gu thời trang năng động.

Vóc dáng Hoa hậu Thanh Thủy ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người trầm trồ - 1

Mới đây, Thanh Thủy chia sẻ loạt ảnh đời thường trên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trong những khung hình được đăng tải, nàng hậu lựa chọn trang phục trẻ trung, tôn lên vóc dáng thon gọn, đặc biệt là vòng eo nhỏ nhắn.

Vóc dáng Hoa hậu Thanh Thủy ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người trầm trồ - 2

Ở tuổi 24, Thanh Thủy được nhận xét ngày càng trưởng thành về diện mạo. Vóc dáng mảnh mai cũng là một trong những điểm khiến Thanh Thủy nhận được nhiều lời khen. Khi diện trang phục ôm dáng hoặc những thiết kế có đường cắt gọn gàng, nàng hậu dễ dàng tôn lên tỷ lệ cơ thể cân đối.

Vóc dáng Hoa hậu Thanh Thủy ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người trầm trồ - 3

Hình ảnh mới tiếp tục cho thấy sức hút của người đẹp ngay cả khi không xuất hiện trên sân khấu hay tại các sự kiện giải trí.

Vóc dáng Hoa hậu Thanh Thủy ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người trầm trồ - 4

Dưới bài đăng, khán giả dành nhiều lời khen cho ngoại hình của Thanh Thủy. Nhiều người chú ý đến vòng eo nhỏ nhắn, đồng thời nhận xét nhan sắc của nàng hậu ngày càng mặn mà. Một số ý kiến cũng bày tỏ sự yêu thích với phong cách thời trang trẻ trung, gần gũi của cô. Những hình ảnh đời thường giúp Thanh Thủy duy trì sự kết nối với người hâm mộ bên cạnh các hoạt động chính thức.

Vóc dáng Hoa hậu Thanh Thủy ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người trầm trồ - 5

Sau khi đăng quang Miss International 2024, Thanh Thủy tiếp tục là cái tên được công chúng quan tâm. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp thường thu hút sự chú ý nhờ diện mạo chỉn chu, phong cách thời trang có sự biến hóa và khả năng làm mới hình ảnh.

Vóc dáng Hoa hậu Thanh Thủy ở thời điểm hiện tại khiến nhiều người trầm trồ - 6

Vẻ đẹp ngày càng cuốn hút của Hoa hậu Thanh Thủy ở tuổi 25.

Vẻ sexy của hoa hậu Thanh Thủy
Vẻ sexy của hoa hậu Thanh Thủy

Ở tuổi 24, hoa hậu Thanh Thủy tích cực khoe vòng một 'dao kéo' cùng eo 63 cm với trang phục sexy ở đời thường lẫn khi dự sự kiện.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo An Khánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-14/10/2026 13:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Hoa hậu Thanh Thủy Xem thêm
Tin đọc nhiều
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN