Phạm Quỳnh Anh và 3 con gây chú ý ở Thượng Hải

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải loạt ảnh cùng 3 con gái: Tuệ Lâm, Tuệ An và Tuệ Nhi đi du lịch tại Thượng Hải, Trung Quốc. Giọng ca "Không đau vì quá đau" gây bất ngờ vì ngoại hình trẻ trung ở tuổi 42.

3 con của giọng ca 8X thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ. Trong đó, con gái đầu lòng Tuệ Lâm, sinh năm 2012 (con chung với đạo diễn Quang Huy) gây chú ý với vóc dáng cao ráo, xinh đẹp.

Con gái thứ hai Tuệ An, sinh năm 2017, có vẻ ngoài đáng yêu, thường xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường được mẹ chia sẻ.

Bé út Tuệ Nhi (tên tiếng Anh là Zoey), sinh tháng 7.2022, là trái ngọt trong mối quan hệ hiện tại của Phạm Quỳnh Anh.

Tuệ Lâm ở tuổi 14 cao khoảng 1m65, đã vượt chiều cao của mẹ.

Cô bé còn bộc lộ nhiều năng khiếu nghệ thuật như nhảy, hát và chơi đàn. Tuy nhiên Phạm Quỳnh Anh không đặt áp lực hay ép buộc con phải theo đuổi con đường nghệ thuật.

Dù có ba con gái ở những độ tuổi khác nhau, nữ ca sĩ luôn dành nhiều thời gian chăm sóc, đồng hành cùng các con và thường đưa cả ba đi du lịch, tận hưởng những khoảnh khắc gia đình.

Về phía Phạm Quỳnh Anh, bước qua tuổi 40, không chỉ giữ được phong độ nhan sắc mà còn ngày càng khẳng định dấu ấn thời trang riêng: đơn giản, nữ tính nhưng vẫn quyến rũ và hiện đại.

Điều thú vị là cùng một item quen thuộc, cô biến hóa linh hoạt qua nhiều phong cách khác nhau, từ dịu dàng, năng động đến quyến rũ.

"Bà mẹ 3 con" Phạm Quỳnh Anh ở tuổi 42.