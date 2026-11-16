Cuộc sống giàu có của Lý Nhã Kỳ ở tuổi 44

Lý Nhã Kỳ là ai?

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982 tại Vũng Tàu. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 với các vai diễn trong phim truyền hình. Tuy nhiên, phải đến năm 2008, tên tuổi của nữ diễn viên mới thực sự được đông đảo khán giả chú ý khi đảm nhận một trong những vai chính của bộ phim Kiều nữ và đại gia.

Lý Nhã Kỳ ở tuổi 44. Ảnh: FBNV

Một năm sau, vai diễn trong phim Gió nghịch mùa tiếp tục giúp sự nghiệp của Lý Nhã Kỳ có thêm dấu ấn. Cô cũng trở thành gương mặt quen thuộc tại nhiều sự kiện giải trí.

Năm 2011, Lý Nhã Kỳ tự ứng cử và được lựa chọn làm Đại sứ Du lịch Việt Nam. Sau một thời gian hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và đảm nhận vai trò đối ngoại, cô dần rút khỏi showbiz để tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Từng được công chúng gọi bằng biệt danh "chị đại kim cương", Lý Nhã Kỳ gây chú ý bởi bộ sưu tập trang sức và đá quý có giá trị lớn. Danh xưng này gắn liền với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kim cương, trang sức cao cấp của nữ doanh nhân.

Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Lý Nhã Kỳ tiết lộ bộ sưu tập kim cương của mình có giá trị lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Số lượng đá quý lớn đến mức cô phải sử dụng năm két sắt để bảo quản. Đáng chú ý, bộ sưu tập còn có những viên kim cương màu quý hiếm, không dễ tìm thấy trên thị trường quốc tế.

Lý Nhã Kỳ ở tuổi 44. Ảnh: FBNV

Năm 2024, nữ doanh nhân từng thu hút sự chú ý khi giới thiệu viên kim cương màu tím dáng oval, được định giá khoảng 22 triệu USD, tương đương hơn 500 tỷ đồng. Trước đó, cô cũng gây chú ý với viên kim cương xanh có giá trị ước tính khoảng 35 triệu USD, tương đương gần 900 tỷ đồng.

Lý Nhã Kỳ từng chia sẻ rằng mỗi khi cảm thấy căng thẳng hoặc cô đơn, cô thường mang kim cương ra ngắm, nghiên cứu hoặc đếm như một cách thư giãn.

Không chỉ kim cương, khối tài sản của Lý Nhã Kỳ cũng nhiều lần trở thành đề tài được công chúng quan tâm. Theo thông tin được South China Morning Post đăng tải, đầu năm 2022, tổng tài sản của nữ doanh nhân được ước tính khoảng 17 triệu USD, tương đương hơn 400 tỷ đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh đá quý, cô còn sở hữu nhiều bất động sản tại TP.HCM, Đà Lạt, Vũng Tàu cùng một chiếc du thuyền được cho là có giá trị khoảng 4,4 triệu USD, tương đương hơn 100 tỷ đồng.

Lý Nhã Kỳ ở tuổi 44. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 44, Lý Nhã Kỳ cho biết đang bước vào giai đoạn mới trong sự nghiệp. Thay vì dành nhiều thời gian cho các hoạt động nghệ thuật và sự kiện giải trí như trước, cô tập trung nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dự án bất động sản theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.

Theo nữ doanh nhân, quan niệm về thành công của cô cũng có nhiều thay đổi theo thời gian. Nếu trước đây, cô muốn thử sức ở nhiều lĩnh vực và thường xuyên xuất hiện trước công chúng, thì hiện tại, điều được ưu tiên là xây dựng những giá trị lâu dài cho doanh nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân.

Đáng chú ý, khi được hỏi về điều ước trong tuổi mới, Lý Nhã Kỳ úp mở rằng khán giả có thể sẽ sớm đón nhận một "tin vui". Cô bày tỏ hy vọng năm nay sẽ trở thành cột mốc đặc biệt, không chỉ trong công việc mà còn ở phương diện cuộc sống riêng tư.