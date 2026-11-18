Nhà báo Lê Quang Thanh Tâm chia sẻ loạt ảnh chân dung của Kim Thư thời trẻ, trích từ kho lưu trữ tạp chí Màn ảnh sân khấu, Thế giới nghệ sĩ. Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Lý Võ Phú Hưng và Thành Nguyễn thực hiện.

Kim Thư diện áo dài ôm hoa sen trong loạt ảnh năm 2004 của Lý Võ Phú Hưng. Nhiếp ảnh gia nhận xét diễn viên có gương mặt ăn ảnh ở mọi góc máy.

Kim Thư cùng Cao Minh Đạt trong phim Đẻ mướn.

Người đẹp sinh năm 1978, là con gái ca sĩ Trang Kim Yến. Chị chạm ngõ điện ảnh với vai đào võ Hoài Như trong Lục Vân Tiên (đạo diễn Đỗ Phú Hải, Lê Bảo Trung, Nguyễn Phương Điền) - tác phẩm xe duyên cho chị và Phước Sang (vai Bùi Kiệm).

Giai đoạn sau, diễn viên góp mặt trong nhiều dự án do Phước Sang sản xuất như Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu và đóng chung với anh phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt. Sau khi ly hôn, Kim Thư rút khỏi màn ảnh, hạn chế dự sự kiện giải trí.

Diễn viên từng phủ sóng trang bìa nhiều tạp chí điện ảnh, giải trí một thời, khi chụp đơn, lúc sánh đôi các gương mặt đình đám làng giải trí.

Kim Thư cùng người mẫu Bình Minh trên bìa tạp chí Thế Giới Nghệ Sĩ. Ảnh do nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn thực hiện vào năm 2005.

Kim Thư và Đàm Vĩnh Hưng có mối quan hệ thân thiết. Sau này, họ ghép cặp thi hát trong chương trình Cặp đôi hoàn hảo 2011.

Hiện diễn viên tập trung vào lĩnh vực ẩm thực, quản lý nhà hàng tại TP HCM. Chị chọn cuộc sống kín tiếng, dành phần lớn thời gian chăm sóc và đồng hành hai con trai - con chung với chồng cũ, đạo diễn Phước Sang.