Vợ cũ nhận một phần lương hưu của Channing Tatum sau ly hôn

Hồ sơ pháp lý nộp lên tòa ngày 26/11 hé lộ điều khoản tài chính trong thỏa thuận ly hôn của Channing Tatum, 45 tuổi, và Jenna Dewan, 44 tuổi. Theo đó, Dewan sẽ nhận khoảng 50% khoản lương hưu của Tatum tại Nghiệp đoàn Diễn viên (SAG) mà anh tích lũy được từ thu nhập trong thời gian hai người còn kết hôn. Ngược lại, Tatum cũng được hưởng tỷ lệ tương tự từ quỹ hưu trí SAG của Dewan.

Channing Tatum và Jenna Dewan. Ảnh: People

Cặp sao chia tay năm 2018 sau chín năm chung sống, nhanh chóng thống nhất quyền nuôi dưỡng con gái Everly nhưng bất đồng trong việc phân chia tài sản.

Tranh chấp kéo dài nhiều năm, trong đó điểm nóng nhất là lợi nhuận từ thương hiệu Magic Mike. Dewan cho rằng bộ phim Magic Mike (2012), do Tatum đóng chính và đồng sản xuất, được đầu tư bằng nguồn tài chính hình thành trong thời kỳ hôn nhân. Cô khẳng định có đóng góp vào việc xây dựng thương hiệu gồm hai phần phim tiếp theo, show tại Las Vegas, chương trình thực tế trên HBO và nhiều hợp đồng thương mại liên quan. Dewan nói cô xứng đáng nhận một nửa lợi nhuận, trong khi Tatum bác bỏ.

Trước khi đạt thỏa thuận, Dewan cáo buộc Tatum không cung cấp đầy đủ hồ sơ tài chính liên quan đến bộ phim này. Về phía mình, Tatum cho rằng chính Dewan là người kéo dài tiến trình ly hôn. Anh nói đã "nỗ lực hết mức để giải quyết mọi vấn đề mà không cần kiện tụng", bao gồm nhiều đề nghị hòa giải và buổi làm việc giữa hai bên.

Tatum cũng lập luận Dewan không cần được trợ cấp: "Chúng tôi kết hôn 8 năm 8 tháng và đã ly thân hơn 6 năm. Tôi không nghĩ yêu cầu cấp dưỡng của cô ấy là hợp lý". Anh nhấn mạnh việc Dewan đã đính hôn với diễn viên Steve Kazee 4 năm và có hai con chung.

Channing Tatum và Jenna Dewan nên duyên từ bộ phim 'Step Up' (2006), từng gắn bó hơn thập kỷ trước khi chia tay. Ảnh: People

Trong bài phỏng vấn với Variety hồi tháng 9, Tatum tiết lộ mối quan hệ của anh và Dewan "giờ đã ổn", dù nhìn lại, việc hôn nhân đổ vỡ khi cả hai còn trẻ và có con nhỏ là "một nỗi đau thật sự".

Sau ly hôn, Tatum hẹn hò người đẹp phim The Batman Zoë Kravitz, đính hôn cuối năm 2023 nhưng chia tay năm 2024. Hiện anh yêu người mẫu 26 tuổi Inka Williams.