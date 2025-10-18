David Duffy: 'Tôi không cố gắng tranh giành điều gì với Lan Phương'

Hôm 9/10, David Duffy nộp đơn kháng cáo lên TAND Cấp cao tại Hà Nội, đề nghị xem xét lại một số nội dung trong bản án sơ thẩm về vụ ly hôn giữa anh và diễn viên Lan Phương giữa tháng 9. TAND Hà Nội tuyên giao quyền chăm sóc hai con gái cho mẹ, người cha có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Trong cuộc trao đổi với Ngôi Sao, David bày tỏ quan điểm về những ồn ào xoay quanh vụ ly hôn và mong muốn về tương lai của các con.

David Duffy và Lan Phương trước khi ly hôn.

- Điều gì anh muốn được xét lại trong đơn kháng cáo gửi tòa phúc thẩm?

- Tôi đã nộp đơn kháng cáo qua các kênh pháp lý đúng quy định và tôn trọng quy trình xem xét của tòa án. Vì tôn trọng quy trình này, tôi không chia sẻ chi tiết cho đến khi phiên điều trần kết thúc. Điều tôi có thể nói là mọi việc tôi làm đều vì một mục tiêu chung: giữ cho hai con có cuộc sống ổn định và bình yên.

Ngay từ đầu, tôi đã bày tỏ mong muốn được chăm sóc cả hai con, như bất kỳ người cha hay người mẹ nào yêu con hết lòng. Mục tiêu của tôi không phải là lấy đi điều gì từ mẹ của các con, mà để các con được lớn lên trong tình yêu thương và sự chăm sóc công bằng từ cả cha lẫn mẹ.

Đơn kháng cáo chỉ là một phần trong hành trình tìm kiếm một thỏa thuận công bằng và ổn định nhất cho tương lai của các con.

- Anh muốn được chăm sóc các con thế nào?

- Điều tôi mong muốn rất đơn giản - được cùng chia sẻ việc chăm sóc và dạy dỗ hằng ngày, để các con luôn cảm nhận được tình cảm và sự hiện diện của cả hai người.

Quan trọng nhất với tôi là các con được lớn lên trong tình yêu thương và sự đồng hành của cả cha lẫn mẹ. Tôi mong các con có tuổi thơ ổn định, được nuôi dưỡng trong môi trường hòa thuận và hợp tác giữa hai bên.

- Anh duy trì kết nối với các con ra sao?

- Tôi hiện sống ở Hà Nội. Tôi trở về đây từ tháng 4 để được gần gia đình hơn. Trước đó, dù làm việc ở Đà Nẵng, tôi vẫn cố gắng về Hà Nội mỗi tuần vào dịp nghỉ.

Tôi luôn cố gắng hết sức để cuộc sống của các con ít bị xáo trộn nhất. Tôi muốn mọi thứ diễn ra thật bình thường, để vẫn có thể làm một người cha đọc sách cùng con, lắng nghe con chia sẻ, đưa con đi công viên, đi bơi, ăn kem - những điều giản dị giúp chúng cảm thấy an toàn và vui vẻ.

Mỗi sáng, tôi đều chờ để gặp các con trước khi xe buýt đến và đưa bé út đến lớp mẫu giáo. Dù chỉ là 1 hoặc 2 phút ngắn ngủi, khoảng thời gian ấy vô cùng quý giá với tôi. Tôi cũng cố gắng gặp các con vào buổi tối, dù điều đó không phải lúc nào cũng làm được.

- Anh chia sẻ gì với các con về chuyện ly hôn của cha mẹ chúng?

- Khi các con hỏi vì sao cha mẹ không còn ở bên nhau, ban đầu tôi chọn im lặng vì được khuyên không nên chia sẻ câu chuyện của mình. Nhưng tôi nhận ra sự im lặng không thể ngăn những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng. Vì thế, tôi quyết định lên tiếng - để đồng hành cùng các con trong giai đoạn khó khăn này và để sau này khi các con trưởng thành, chúng có thể thấy sự chân thành và bình tĩnh của cha mình.

Tôi luôn cố bảo vệ các con khỏi sự chú ý của công chúng, cả trên mạng lẫn ngoài đời, để các bé có thể sống trong thế giới yên bình nhất. Một ngày nào đó các con sẽ lớn lên, tò mò và có thể đọc những điều người ta viết về cha mẹ mình. Điều đó sẽ không công bằng với các con và tôi nghĩ về chuyện này rất nhiều.

Điều tôi hướng đến bây giờ là xây dựng một cuộc sống ổn định và bình yên cho các con sau ly hôn - nơi các con được lớn lên trong tình yêu thương, cảm thấy an toàn và luôn có cả cha lẫn mẹ ở bên.

- Anh bị tác động thế nào từ dư luận sau phiên tòa?

- Tôi vẫn theo dõi tin tức mỗi ngày và đôi khi đồng nghiệp cũng chia sẻ với tôi những gì được đăng tải trên mạng. Tôi hiểu rằng khi là người được công chúng quan tâm, những cuộc bàn luận trên mạng có thể đôi khi gay gắt hoặc thiếu thiện ý. Điều khiến tôi lo nhất là quyền riêng tư của các con không phải lúc nào cũng được tôn trọng, thậm chí đôi khi, hình ảnh của các con còn bị sử dụng công khai mà tôi chưa cho phép.

Tôi cũng khá bất ngờ khi thấy những thông tin riêng tư của mình bị công khai và bàn luận trên mạng. Các vấn đề tài chính cá nhân lẽ ra không nên bị đưa ra trước công chúng. Tôi tin rằng ai cũng xứng đáng được tôn trọng quyền riêng tư và trong trường hợp này, tôi cảm thấy quyền riêng tư của mình chưa được bảo vệ đúng mức.

Dù vậy, tôi cũng nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè và đồng nghiệp ở Việt Nam - những người biết rõ về tôi và tôi thật sự trân trọng điều đó. Tôi đã tìm lời khuyên để biết cách bảo vệ các con khỏi những câu chuyện và bình luận vẫn tiếp tục lan truyền.

- Quan hệ của anh và Lan Phương hiện ra sao?

- Trong suốt thời gian chung sống và cho đến nay, tôi luôn giữ thái độ cởi mở, chủ động trao đổi và tìm cách giải quyết mọi vấn đề. Tôi tin rằng sự trò chuyện trực tiếp, chân thành và hợp tác luôn là cách tốt nhất để cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tuy nhiên, do còn một số khác biệt, tôi vẫn chưa nhận được sự phản hồi như mong muốn. Hiện chúng tôi vẫn liên lạc qua điện thoại và các ứng dụng nhắn tin để trao đổi về những vấn đề cần thiết liên quan đến cuộc sống hằng ngày của các con.

David Duffy, người Anh, hiện làm việc trong lĩnh vực khách sạn và nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Anh gặp Lan Phương lần đầu năm 2017 ở Hà Nội. Sau vài ngày tìm hiểu, cả hai quyết định gắn bó và lần lượt đón con gái Lina chào đời năm 2018, bé Mia sinh năm 2024.

Cặp vợ chồng bên nhau được bảy năm thì thông báo ly thân hôm 28/7 và ly hôn hôm 17/9. Tòa sơ thẩm phán quyết hai con gái ở với Lan Phương, David Duffy có trách nhiệm chu cấp tài chính.

