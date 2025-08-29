Hợp đồng tiền hôn nhân của Taylor Swift - Travis Kelce sẽ có gì đặc biệt?

Ngay sau khi Taylor Swift thông báo đính hôn với Travis Kelce hôm 26/8, nhiều người hâm mộ kêu gọi cô ký hợp đồng tiền hôn nhân (prenup) vì ca sĩ sở hữu khối tài sản tỷ đô, gấp nhiều lần so với bạn trai. Trong khi đó, nhiều chuyên gia luật trong lĩnh vực này tin rằng chắc chắn cặp sao đã soạn thảo hợp đồng, bởi điều này không chỉ liên quan đến vấn đề tiền bạc.

Travis Kelce và Taylor Swift. Ảnh: Instagram Travis

Chia sẻ với Fox News, luật sư gia đình Monica Mazzei nhận định, cặp sao có thể sử dụng thỏa thuận tiền hôn nhân để bảo vệ bản thân trong trường hợp ly hôn. "Vì cả hai đều là người nổi tiếng, một bản prenup có thể giúp đảm bảo sự riêng tư khi hôn nhân tan vỡ, chẳng hạn như ngăn chặn những phát ngôn tiêu cực trên mạng xã hội hoặc trong các cuộc phỏng vấn. Ngoài ra, sẽ có điều khoản khác là yêu cầu quá trình ly hôn diễn ra kín đáo dưới sự điều hành của thẩm phán tư nhân, hạn chế sự chú ý của công chúng", luật sư nói.

Kara Chrobak, luật sư và người sáng lập công ty Bespoke Law, cũng cho rằng các luật sư của Taylor có thể sẽ soạn thảo thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA). Thỏa thuận này nhằm ngăn chặn Travis có những chia sẻ về chuyện đời tư sau ly hôn nhưng giúp duy trì quyền tự do sáng tạo của Taylor - người thường viết về chuyện tình cảm với các tình cũ trong các album nhạc. "Thậm chí có khả năng họ sẽ đưa ra điều khoản về cách cả hai sẽ thảo luận như thế nào về mối quan hệ của mình trước công chúng trong suốt cuộc hôn nhân", Kara nhận định.

Theo luật sư chuyên về ly hôn và gia đình Jacqueline Newman, với khối tài sản lớn, cặp sao nhiều khả năng đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân "từ khá lâu trước khi đính hôn". "Tôi gần như chắc chắn rằng họ không để mọi thứ đến sau này mới đàm phán. Các đội ngũ của họ hẳn đã coi đây là việc bắt buộc phải hoàn tất trước khi Kelce quỳ gối cầu hôn. Tôi tin bản thỏa thuận ấy đã được ký kết, cất kỹ trong ngăn kéo từ trước," Newman - đối tác điều hành tại hãng luật gia đình nổi tiếng BBNS tại New York - cho hay.

Taylor Swift và chồng sắp cưới đều có khối tài sản khổng lồ. Ảnh: Instagram Travis

Là hai ngôi sao lớn của lĩnh vực âm nhạc và thể thao, khi về chung nhà, Taylor Swift và Travis Kelce có tổng giá trị tài sản gần 1,7 tỷ USD. Taylor chính thức gia nhập câu lạc bộ tỷ phú vào tháng 10/2023, nhờ thành công vang dội của chuyến lưu diễn Eras Tour, các album tái thu âm và sản phẩm mới. Theo Forbes, hiện tại nữ ca sĩ sở hữu khối tài sản 1,6 tỷ USD.

Trong khi đó, tài sản của Kelce ước tính khoảng 70 triệu USD. Ngoài vai trò cầu thủ ở vị trí tấn công cho đội Kansas City Chiefs, phần lớn tài sản của anh đến từ các hoạt động ngoài sân cỏ. Theo thống kê, Kelce đã kiếm được khoảng 111 triệu USD từ bóng bầu dục (trước thuế), ngoài ra bỏ túi tới 190 triệu USD từ các hợp đồng khác, bao gồm hợp đồng podcast New Heights trị giá 100 triệu USD cùng anh trai Jason với công ty Wondery.

Theo chuyên gia tài chính Cassandra Rupp, dù thường bị coi là "dấu hiệu của sự thiếu tin tưởng", prenup thực chất là một công cụ chủ động để bảo vệ. "Đối với những cặp vợ chồng sở hữu khối tài sản lớn, thỏa thuận tiền hôn nhân không phải sự nghi ngờ, mà là bước đi cần thiết để gìn giữ tài sản cá nhân, xác định rõ trách nhiệm tài chính và duy trì sự hài hòa trong quan hệ", Rupp phân tích. Bà cho biết, một bản hợp đồng chặt chẽ có thể bao gồm điều khoản về tài sản sẵn có, nguồn thu nhập tương lai từ bản quyền, hoạt động kinh doanh cũng như các cam kết từ thiện.

Chuyên gia cũng cho biết không hiếm các cặp sao đưa cả nguồn thu nhập trong tương lai như tiền bản quyền, hợp đồng quảng cáo hay quyền truyền thông vào thỏa thuận. "Cuối cùng, điều quan trọng là sự minh bạch, tôn trọng lẫn nhau và thống nhất giá trị tài chính để xây dựng nền tảng vững chắc cho mối quan hệ," Cassandra Rupp nhấn mạnh.